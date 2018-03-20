Более 3 т некачественного масла не допустили в организации питания детей в Москве в 2017 г

Благодаря усовершенствованной системе контроля в детские организации питания Москвы в 2017 году не допустили свыше 3 тонн некачественного масла и 47 партий бутилированной воды, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Для обеспечения совместной работы по контролю качества пищевых продуктов в образовательных организациях и организациях социальной защиты населения заключено трехстороннее соглашение между управлением Роспотребнадзора по Москве, Государственной инспекцией города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

«Поставка продукции на пищеблоки производится только после получения результатов о соответствии продукции требованиям технических регламентов. В результате внедрения в схему поставок пищевой продукции по государственным закупкам подобной системы контроля в 2017 году не были допущены к организации питания детей одна партия фальсифицированного сливочного масла общим весом 3330,72 килограмма и 47 партий бутилированной воды общим объемом 26601,4 литра, не отвечающих требованиям технических регламентов», — говорится в сообщении.

Департамент образования Москвы расторг договоры на поставку пищевой продукции в образовательные организации с недобросовестными поставщиками. Таким образом, исключены случаи поставки некачественной, фальсифицированной молочной продукции и бутилированной питьевой воды в государственные организации для питания детей и подростков.

Управление по всем случаям выявления нарушений санитарного законодательства, закона о защите прав потребителей Российской Федерации, технических регламентов Таможенного союза выдавало предписания об устранении выявленных нарушений санитарных требований, выполнение которых находится на контроле службы.

«В соответствии с планом мероприятий на 2018 год запланировано проведение 318 проверок организаций, деятельность которых связана с обучением, воспитанием детей и подростков. Проверке подлежат 980 объектов общеобразовательных, дошкольных, оздоровительных, детских и подростковых и организаций», — добавляется в сообщении.

Управление в 2018 году продолжит профилактическую работу, направленную на предотвращение нарушений санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей РФ, технических регламентов Таможенного союза.