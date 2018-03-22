Роспотребнадзор отчитался об улучшении качества питания в школах

За последние два года удельный вес исследованных проб готовых блюд, не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, снизился в 2 раза, не отвечающих заявленным требованиям по калорийности — в 8 раз.

Как утверждают специалисты, такие результаты — это итог внедрения особой системы контроля качества. Так, в Москве открылись распределительные центры, в которых осуществляется временное хранение продукции для детских садов и школ до получения результатов лабораторных исследований. Поставка сырья на пищеблоки производится только после получения результатов о соответствии продукции требованиям всех технических регламентов.

Другим фактором улучшения качества питания в образовательных учреждениях называется переход на аутсорсинг. Уже более пяти лет рационом московских детей занимаются крупные комбинаты питания. Готовят еду для воспитанников и учащихся образовательных учреждений в основном на пищеблоках детских садов и школ, а где их нет — на комбинатах питания. Готовые блюда развозят в асептической упаковке, сохраняющей свежесть продукции. Для отслеживания соблюдения санитарных норм на комбинатах питания имеются собственные лаборатории.

Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра Москвы, в столичных школах в последние годы помимо контроля качества еды старались поменять и концепцию приёма пищи. Так появился проект «Мой школьный ресторан», благодаря которому более 50 московских школьных столовых преобразовались в рестораны. Среди прочего там школьникам предлагается бразильский суп, минестроне, фахитос, салат «Цезарь» и мохито. После внедрения информационной системы «Проход и питание», родители получили возможность отследить любую покупку ребёнка, а также установить лимит на приобретение не полезных продуктов. Чаще всего под запрет попадают снэки, газированные напитки, шоколадки и мини-крендели.

Операторы питания привносят в столичную сферу детского питания все больше свежих и оригинальных идей, в том числе благодаря открытому диалогу с руководством школ, родителями и детьми. Для этого проводятся встречи и мастер-классы, организовываются экскурсии на производство.