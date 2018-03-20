89-летний юбилей отмечает сегодня Почетный гражданин Вологды Леонид Волков

Мастер строительного искусства, воплотивший в жизнь десятки проектов зданий в Вологде, отмечает юбилей. Сегодня 85 лет исполняется Леониду Волкову

Трудовую жизнь вологжанин посвятил работе в тресте «Вологдасельстрой», прошел путь от каменщика до бригадира. Под его руководством реализовано несколько десятков проектов зданий, а имя строителя в 70-х годах было известно на весь город.

Леонид Волков не только профессионал своего дела, но и опытный бригадир — находил подход к каждому подчиненному, передавал свое мастерство. Без труда мог прочитать любой чертеж, смонтировать плиту, сделать опалубку, заложить сложный угол. Имеет множество наград, за большой вклад в развитие городского хозяйства в 1972 году ему присвоено звание Почетного гражданина города Вологды. Здесь же Леонид Волков создал семью, имеет двух сыновей и внука.