Джим Керри высмеивает правительство США

Талантливый комик доказал, что способен вызывать смех у зрителей не только своей игрой на сцене и в кино, но и злободневными рисунками, четко отображающими характер тех персонажей, которых он решил увековечить в своих творениях.

Самое свежее творение Керри выглядит довольно устрашающе. Честь быть изображенной в виде карикатуры досталась «ужасной» Саре Хакаби Сандерс. На выходных актер выложил фото получившегося портрета пресс секретаря президента Дональда Трампа . Судя по изображению, Джим явно не фанат этой женщины. Подпись к снимку гласит: «Это портрет христианки, единственная цель в жизни которой — врать ради нечестивцев. Она ужасна!»

Керри уже не раз открыто выражал неприязнь по отношению к представителям администрации американского президента. Он поделился многочисленными портретами Трампа, республиканцев, которые поддерживают этого политика. Многие изображения отображают негатив автора. Очевидно, начинающий художник придерживается принципа: если не можешь побить своих врагов, нарисуй их.