Джим Керри высмеивает правительство США 

Талантливый комик доказал, что способен вызывать смех у зрителей не только своей игрой на сцене и в кино, но и злободневными рисунками, четко отображающими характер тех персонажей, которых он решил увековечить в своих творениях.
Самое свежее творение Керри выглядит довольно устрашающе. Честь быть изображенной в виде карикатуры досталась «ужасной» Саре Хакаби Сандерс. На выходных актер выложил фото получившегося портрета пресс секретаря президента Дональда Трампа. Судя по изображению, Джим явно не фанат этой женщины. Подпись к снимку гласит: «Это портрет христианки, единственная цель в жизни которой — врать ради нечестивцев. Она ужасна!»
Керри уже не раз открыто выражал неприязнь по отношению к представителям администрации американского президента. Он поделился многочисленными портретами Трампа, республиканцев, которые поддерживают этого политика. Многие изображения отображают негатив автора. Очевидно, начинающий художник придерживается принципа: если не можешь побить своих врагов, нарисуй их.
Джим способен и на любовь к своим персонажам, что можно увидеть на еще одном портрете, созданном недавно. Картина посвящена умершему Стивену Хокингу, которого Керри назвал «величайшим ментальным атлетом современности».