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В Ново‑Иерусалимском монастыре 14 апреля пройдет Пасхальный фестиваль духовной музыки
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В Ново‑Иерусалимском монастыре 14 апреля пройдет Пасхальный фестиваль духовной музыки 

РИАМО 9 часов назад
Фото: РИАМО
В Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье 14 апреля состоится XIII Пасхальный фестиваль духовной музыки «Светися, светися, Новый Иерусалиме…», на фестивале с пасхальными песнопениями выступят известные хоровые коллективы из России и из-за рубежа, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
«14 апреля в 13:00 в Воскресенском Ново-Иерусалимском ставропигиальном мужском монастыре состоится XIII Пасхальный фестиваль духовной хоровой музыки «Светися, светися, Новый Иерусалиме…». В этом году в пасхальном мероприятии впервые примут участие патриарший хор храма Христа Спасителя, группа из Польши «Стебло», образцовый детский коллектив фольклорного ансамбля «Воскресение», детское отделение Московского Синодального хора, а также другие известные православные хоры, которые исполнят пасхальные песнопения», — отмечается в сообщении.
Мероприятие будет проводиться по благословению наместника Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря архимандрита Феофилакта и при поддержке благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря.
Патриарший хор под руководством дирижера Ильи Толкачева исполняет песнопения и молитвы во время богослужений патриарха Московского и всея Руси Кирилла в храме Христа Спасителя, а также ведет активную концертную деятельность, участвует в наиболее значимых государственных культурных программах.
Группа «Стебло» под руководством Анны Мисeюк включает выпускников и учеников школы святых Кирилла и Мефодия в Белостоке. Ее участники представляют свою работу на многочисленных национальных, региональных, провинциальных и муниципальных конкурсах песен.
Детский ансамбль «Воскресение» под руководством Ирины Кулевой из Перми — неоднократный победитель и призер городских, краевых, региональных, всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Детское отделение Московского синодального хора под руководством Натальи Асмус регулярно принимает участие в богослужениях в московских храмах, концертах, фестивалях и конкурсах, где неоднократно становилось лауреатом.
Во время мероприятия для детей будут организованы занятия по раскрашиванию пасхальных яиц, фигурок, рисования и многое другое.
«Приглашаем всех посетить традиционное пасхальное мероприятие и прикоснуться к духовному, историческому, художественному наследию Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря», — заключается в сообщении.
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