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Ринго Старр стал Рыцарем Британской империи
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Ринго Старр стал Рыцарем Британской империи 

Lenta.ru 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Бывший барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в Рыцари Британской империи. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает «Би-би-си».
«Это правда много для меня значит. Знак признания за все, что мы сделали. Мне было приятно принять такую честь», — поделился своими чувствами артист.
53 года назад The Beatles уже удостаивались Ордена Британской империи. Старр признался, что в этот раз ему не хватало компании товарищей по группе: «Пришлось нервничать в одиночку». По его словам, он еще не решил, какое обращение в свой адрес предпочитает: сэр Ринго или сэр Ричард, но пообещал надевать прилагающийся к титулу орден перед тем, как спускаться к завтраку.
По распространенной легенде, в 1965 году участники «ливерпульской четверки» выкурили косяк с марихуаной в Букингемском дворце. Старр опроверг эти слухи, сказав, что они, пытаясь справиться с волнением, лишь покурили сигарет в туалете дворца.
Второй из оставшихся в живых участников The Beatles Пол Маккартни был возведен в Рыцари Британской империи в 1997 году.
После распада The Beatles в 1970 году Ринго Старр выступает сольно. Его девятнадцатый альбом в этом качестве Give More Love вышел в сентябре 2017-го.
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