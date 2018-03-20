Жители Северного Тушина выберут программу празднования Дня победы в районном парке

В этом году Москва отметит 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этот день в городе пройдет военный парад на Красной площади, шествие «Бессмертного полка» и сотни других мероприятий. Не останутся в стороне и парки — программу торжеств в них составят с учетом пожеланий горожан. Жители Северного Тушина могут выбрать активности, которые хотели бы видеть в районном парке. Соответствующий опрос запущен на «Активном гражданине».

На сайте предлагаются следующие варианты: концерты песен о войне и песен военных лет, концерты классической музыки, фейерверки, показы фильмов о войне, фотовыставки о войне, уроки ретротанцев, поэтические чтения, мастер-классы для детей. Можно выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой или отдать голос за вариант «Это должны решать специалисты».

Голосование проходит по ссылке: https://ag.mos.ru/poll/4037.