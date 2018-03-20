Ещё
Жители Северного Тушина выберут программу празднования Дня победы в районном парке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители Северного Тушина выберут программу празднования Дня победы в районном парке 

Префектура СЗАО города Москвы 9 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В этом году Москва отметит 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В этот день в городе пройдет военный парад на Красной площади, шествие «Бессмертного полка» и сотни других мероприятий. Не останутся в стороне и парки — программу торжеств в них составят с учетом пожеланий горожан. Жители Северного Тушина могут выбрать активности, которые хотели бы видеть в районном парке. Соответствующий опрос запущен на «Активном гражданине».
На сайте предлагаются следующие варианты: концерты песен о войне и песен военных лет, концерты классической музыки, фейерверки, показы фильмов о войне, фотовыставки о войне, уроки ретротанцев, поэтические чтения, мастер-классы для детей. Можно выбрать до трех вариантов ответа, а также предложить свой или отдать голос за вариант «Это должны решать специалисты».
Голосование проходит по ссылке: https://ag.mos.ru/poll/4037.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Покровском-Стрешневе отметят 150-летие со дня рождения Максима Горького Музыкальная лекция «Брамс» состоится в Южном Тушине Юные натуралисты из Куркина познакомятся со свойствами воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Что смотреть в кино с 22 марта
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение