Группа *NSYNC получит звезду на Аллее славы в Голливуде

Группа *NSYNC будет удостоена звезды на Аллее славы в Голливуде, сообщает Variety.

Церемония запланирована на 30 апреля.

Памятный знак разместят рядом со звездами Backstreet Boys, Boyz II Men, New Kids On The Block и New Edition.

Группа *NSYNC, в состав которой входили Джастин Тимберлейк , Лэнс Басс, Крис Киркпатрик, Джоуи Фэтоун и Джейси Чейзес , была одной из самых популярных в начале 2000-х годов.