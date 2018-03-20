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Олег Митяев: Борюсь с собой, чтобы не влюбиться снова
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Олег Митяев: Борюсь с собой, чтобы не влюбиться снова 

Мир24 7 часов назад
Олег Митяев — один из немногих бардов, чьи песни знают все без исключения. Их поют в походах у костра, на домашних посиделках и в ресторанах. Сам же Митяев без труда собирает зал Кремлевского дворца.
Известный автор-исполнитель был женат трижды. И каждый раз переступал порог ЗАГСа по большой любви. Несмотря на влюбчивость, с нынешней супругой — актрисой Мариной Есипенко — Олег в браке уже более 20 лет. Как он подавляет в себе влюбчивость? Почему во время выступлений зачитывает вслух откровенные записки от поклонниц? И с какой женщиной мечтает познакомиться? Об этом и многом другом узнаете из первых уст в программе «Ой, мамочки!» 24 марта в 9:00 на телеканале «МИР».
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