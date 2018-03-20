Деток из ЦПСиД научили акриловой росписи

19 марта прошел традиционный мастер-класс по развитию творческих способностей детей и подростков в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград». Под руководством Галины Викторовны Федоровой , руководителя изостудии «Волшебная кисть» досугового центра ГБУ «М КЛУБ», ребята учились превращать стеклянные баночки в произведение искусства, украшая их акриловой росписью.

Роспись по стеклу, с одной стороны, достаточно проста и доступна, чтобы заняться ею в домашних условиях. С другой стороны, потребуются некоторые навыки. Баночки удались что надо! Твердая рука и аккуратность в работе помогли ребятам создать красивый и неповторимый рисунок. ​