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Деток из ЦПСиД научили акриловой росписи
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Деток из ЦПСиД научили акриловой росписи 

Управа района Крюково 7 часов назад
Фото: Управа района Крюково
19 марта прошел традиционный мастер-класс по развитию творческих способностей детей и подростков в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград». Под руководством Галины Викторовны Федоровой, руководителя изостудии «Волшебная кисть» досугового центра ГБУ «М КЛУБ», ребята учились превращать стеклянные баночки в произведение искусства, украшая их акриловой росписью.
Роспись по стеклу, с одной стороны, достаточно проста и доступна, чтобы заняться ею в домашних условиях. С другой стороны, потребуются некоторые навыки. Баночки удались что надо! Твердая рука и аккуратность в работе помогли ребятам создать красивый и неповторимый рисунок. ​
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