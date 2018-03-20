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«Плащ и Кинжал»: вышел первый трейлер подростковой супергероики от Marvel
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«Плащ и Кинжал»: вышел первый трейлер подростковой супергероики от Marvel 

Мир фантастики 7 часов назад
В Сети появился первый тизер подросткового сериала о супергероях «Плащ и Кинжал» по мотивам одноимённой серии комиксов Marvel.
Сериал расскажет историю двух подростков, которые обрели сверхспособности. Тэнди Боуэн (Оливия Хольт) научилась вызывать кинжалы, сотканные из света. А Тайрон Джонсон (Обри Джозеф) умеет скрываться во тьме и телепортироваться. У героев совершенно разные судьбы: Тэнди живёт в комфорте в обеспеченной семье, а Тайрон — оборванец из нищего Бостона. Судьба связывает их жизни друг с другом, и вскоре они бросают вызов миру и обществу в нём.
Не стоит ждать от «Плаща и Кинжала» каких-то откровений — это подростковый сериал, который выходит на семейном канале Freeform. Скорее всего, он будет похож на «Одарённых» или «Беглецов». Всего у шоу заказан один сезон по 10 часовых серий. Выходить они начнут 7 июня.
Хотя все желающие уже могут найти в Сети первые два эпизода в низком качестве.
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