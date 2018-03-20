Ещё
«Фури Кури»: полноценный трейлер продолжения головокружительного аниме!
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Фури Кури»: полноценный трейлер продолжения головокружительного аниме! 

Мир фантастики 6 часов назад
В Сети появился первый трейлер продолжения аниме-сериала «Фури-Кури» (FLCL). Создатели оригинала возвращаются, чтобы снова познакомить зрителей с головокружительной историей об инопланетянке Харуке и её новой подругой среди людей.
В этом трейлере показали кадры сразу из второго и третьего сезона, которые выйдут уже в этом году. Производством занимается студия Production I. G., у которой за плечами немалый опыт — она работала над аниме «Психопаспорт», «Восточный Эдем», «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и над оригинальным FLCL. Adult Swim заказал у студии 12 эпизодов (по 6 на сезон).
Сюжет продолжения FLCL развернётся спустя много лет после приключений Наоты и Харухары Харуко. Между корпорацией Medical Mechanica и Звёздным братством развернулась настоящая война. Нас познакомят с Хидоми, которая живет своей обыденной жизнью и не верит ни во что, выходящее за её рамки. Девочка в наушниках и с кошачьими ушками из ролика — это она. Но в один прекрасный день к ним в школу устраивается новая учительница — и ею оказывается Харука. После чего неприятности не заставляют себя ждать — Medical Mechanica нападает на родной город Хидоми.
Головокружительное аниме FLCL вышло в 2000 году. В нём есть всё (или почти всё), за что любят этот жанр: история о взрослении, постмодернистские приёмы, многочисленные отсылки, драки огромных боевых человекоподобных роботов и буквальный символизм. Создатели знаменитого «Евангелиона» умудрились вместить в шесть серий экшен, драму и комедию.
Второй сезон (Progressive) выйдет на Adult Swim в июне, а третий (Alternative) покажут в сентябре.
Мир фантастики: последние новости
Генри Селик снимет кукольный мультфильм о братьях-демонах для Netflix «Летящие сквозь ночь»: посмотрите тизер космического ужастика по рассказу Джорджа Мартина Слух: в Сеть утёк сюжет «Дэдпула 2». Это, пожалуй, лучшая сцена после титров!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: о каких городах поется в этих хитах?
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Сериалы 90-х, которые мы никогда не забудем9
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Что смотреть в кино с 22 марта
Видео
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение