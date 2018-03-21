В Волгоградской области недосчитались трех тысяч новорожденных

В прошлом году в Волгоградской области заметно снизилось рождаемость. По сравнению с 2016 годом в регионе родилось на три тысячи меньше малышей. Об этом V1.ru сообщили в Общественной палате региона.

Рождаемость в Волгоградской области медленно, но верно росла, начиная с 2006 года. Настоящий бебибум пришелся в регионе на 2012 год. В прошлом произошел резкий обвал.

— За 2017 год на территории Волгоградской области детей родилось на 3000 меньше, чем в 2016-м, — рассказала V1.ru председатель комиссии по охране здоровья, физической культуре, популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Волгоградской области Светлана Емельянова . — Связано это, прежде всего, с уменьшением количества молодых женщин, готовых стать матерями. А это последствие социальной политики 90-х годов.

По словам Светланы Емельяновой, в Волгоградской области медленно снижается младенческая смертность на дому.