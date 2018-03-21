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В Волгоградской области недосчитались трех тысяч новорожденных
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В Волгоградской области недосчитались трех тысяч новорожденных 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
В прошлом году в Волгоградской области заметно снизилось рождаемость. По сравнению с 2016 годом в регионе родилось на три тысячи меньше малышей. Об этом V1.ru сообщили в Общественной палате региона.
Рождаемость в Волгоградской области медленно, но верно росла, начиная с 2006 года. Настоящий бебибум пришелся в регионе на 2012 год. В прошлом произошел резкий обвал.
— За 2017 год на территории Волгоградской области детей родилось на 3000 меньше, чем в 2016-м, — рассказала V1.ru председатель комиссии по охране здоровья, физической культуре, популяризации здорового образа жизни Общественной палаты Волгоградской области Светлана Емельянова. — Связано это, прежде всего, с уменьшением количества молодых женщин, готовых стать матерями. А это последствие социальной политики 90-х годов.
По словам Светланы Емельяновой, в Волгоградской области медленно снижается младенческая смертность на дому.
— Это происходит по неуправляемым причинам, — уверена член Общественной палаты. — В основе их находятся социальные и культурно-нравственные предпосылки. Здесь необходимо создавать условия и стимулы для роста рождаемости. Молодежи нужно прививать нравственность. Разумеется, необходимо достаточное количество рабочих мест с конкурентной зарплатой и снижение ставок по ипотеке с возможностью их последующего снижения при рождении 3-го ребенка и последующих, наличие развитой ясельной системы.
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