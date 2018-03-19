Умер Стивен Хокинг

Сегодня утром не стало известного английского физика-теоретика и писателя Стивена Хокинга . 76-летний выдающийся ученый мирно скончался в своей постели в окружении родных.

Его дети Люси, Роберт и Тим выступили с официальным заявлением:

«Мы глубоко опечалены смертью нашего любимого отца. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чьи труды и наследие будут жить еще много лет. Его мужество, настойчивость, чувство юмора вдохновляли людей во всем мире. Однажды он сказал: «Во Вселенной было бы не так много смысла, если бы она не была домом для людей, которых мы любим». Мы всегда будем скучать по нему».

Большую часть жизни Стивен Хокинг провел в инвалидной коляске из-за бокового амиотрофического склероза, приведшего к параличу. Но болезнь не сломила ученого, он разрабатывал новаторские идеи в области космологии и квантовой механики, написал бестселлер «Краткая история времени», а также снялся в нескольких тв-проектах — «Футураме», «Теории большого взрыва», «Симпсонах».