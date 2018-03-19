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Умер Стивен Хокинг
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Умер Стивен Хокинг 

Киноафиша 19 марта 2018
Фото: Киноафиша
Сегодня утром не стало известного английского физика-теоретика и писателя Стивена Хокинга. 76-летний выдающийся ученый мирно скончался в своей постели в окружении родных.
Его дети Люси, Роберт и Тим выступили с официальным заявлением:
«Мы глубоко опечалены смертью нашего любимого отца. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чьи труды и наследие будут жить еще много лет. Его мужество, настойчивость, чувство юмора вдохновляли людей во всем мире. Однажды он сказал: «Во Вселенной было бы не так много смысла, если бы она не была домом для людей, которых мы любим». Мы всегда будем скучать по нему».
Большую часть жизни Стивен Хокинг провел в инвалидной коляске из-за бокового амиотрофического склероза, приведшего к параличу. Но болезнь не сломила ученого, он разрабатывал новаторские идеи в области космологии и квантовой механики, написал бестселлер «Краткая история времени», а также снялся в нескольких тв-проектах — «Футураме», «Теории большого взрыва», «Симпсонах».
В 2014 году на экраны вышел биографический фильм «Вселенная Стивена Хокинга». Эдди Редмэйн, сыгравший великого физика, получил «Оскар» за лучшую мужскую роль.
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