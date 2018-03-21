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До и после: как Робин Райт из милой дебютантки Келли в «Санта-Барбаре» превратилась в настоящую голливудскую диву
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До и после: как Робин Райт из милой дебютантки Келли в «Санта-Барбаре» превратилась в настоящую голливудскую диву 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
Глядя на современную жесткую и уверенную Робин Райт, легко поверить, что она шутя справится с ролью политического лидера. А ведь мы узнали ее совсем не такой! Ее дебютной ролью Робин стала дочь богатого предпринимателя СиСи Кэпвелла Келли в суперпопулярном в 90-е сериале «Санта-Барбара». Робин Райт совершила практически невозможное для яркой сериальной актрисы: легко перекочевала на большой экран. Ее ждали успешные роли в «Форресте Гампе», «Девушке с татуировкой дракона», в 2017 году вышли сразу две громкие картины с ее участием: «Чудо-женщина» и «Бегущий по лезвию 2049». Робин Райт дважды была замужем. В браке с актером Шоном Пенном родились ее дети: дочь Дилан Фрэнсис (ей 26 лет) и сын Хоппер Джек (ему 24 года). Актриса до сих пор может позволить себе съемки ню — а на это порой не решаются и девушки вдвое младше нее. Эффектная блондинка Райт не афиширует личную жизнь, но кто поверит, что она проводит дни в одиночестве? Буквально на днях таблоиды облетела новость о том, что актриса вышла замуж за мужчину на 20 лет моложе себя — 31-летнего Климента Жиро, менеджера по связям с VIP-клиентами французского Дома моды Yves Saint Laurent. А вот и Климент: Отличный выбор, Робин! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram, соцсети
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