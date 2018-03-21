Hello, Galochka: герои советских фильмов в англоязычном аниме

В марте в соцсетях широко разошлись кадры из советских фильмов в стиле аниме с узнаваемыми цитатами, переведенными на английский. Оказалось, что эти стилизации сделал российский художник Дмитрий Грозов (он же Ahriman). Его проект Animotion начался с шутки и должен был ограничиться парой работ, но теперь их уже 90 и Грозов не хочет прерывать серию.

Раньше Грозов не рассматривал всерьез страницу проекта Animotion во «ВКонтакте», но после успешной серии ему стали много писать, и он стал рисовать для сообщества чаще.

«Не виноватая я, он сам пришел» («Бриллиантовая рука»).

Всего за день, с 20 по 21 марта, сообщество «Ahriman aka Дмитрий Грозов» выросло от 5000 до 10000 подписчиков. Художник иронически отзывается о наплыве популярности.

«Те, кто давно подписан, знают, как я тепло и нежно отношусь к своим подписчикам, поэтому я вам всем очень благодарен — и постараюсь и дальше радовать годными вещами. И извините, что сегодня все паблики тотально вас затрахали постами про Дмитрия Грозова! Если честно, этот тип затрахал сегодня даже меня. Я не знаю, как это вышло, но давайте просто все дружно порадуемся!»

«Песня про зайцев» («Бриллиантовая рука»).

«Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы» («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).

«Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше» («Кавказская пленница»).

«Людк, а Людк. Глянь, че делается» («Любовь и голуби»).

Кроме советских комедий, художник перерисовал в аниме свои любимые западные фильмы: фантастику и боевики.

«Пятый элемент».

«Корбен, милый!» («Пятый элемент»).

«А вот и Джонни» («Сияние»).

«Убить Билла».

«Ты выглядишь одиноко» («Бегущий по лезвию 2049»).

«Конан-варвар».

«Мачете не смсит» («Мачете»).

«Это закрытая территория!» («Робокоп»).

«Я должен тебя сломать» («Рокки»).

«Иди в задницу» («Терминатор»).