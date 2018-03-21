Hello, Galochka: герои советских фильмов в англоязычном аниме 

В марте в соцсетях широко разошлись кадры из советских фильмов в стиле аниме с узнаваемыми цитатами, переведенными на английский. Оказалось, что эти стилизации сделал российский художник Дмитрий Грозов (он же Ahriman). Его проект Animotion начался с шутки и должен был ограничиться парой работ, но теперь их уже 90 и Грозов не хочет прерывать серию.
Раньше Грозов не рассматривал всерьез страницу проекта Animotion во «ВКонтакте», но после успешной серии ему стали много писать, и он стал рисовать для сообщества чаще.
«Не виноватая я, он сам пришел» («Бриллиантовая рука»).
Всего за день, с 20 по 21 марта, сообщество «Ahriman aka Дмитрий Грозов» выросло от 5000 до 10000 подписчиков. Художник иронически отзывается о наплыве популярности.
«Те, кто давно подписан, знают, как я тепло и нежно отношусь к своим подписчикам, поэтому я вам всем очень благодарен — и постараюсь и дальше радовать годными вещами. И извините, что сегодня все паблики тотально вас затрахали постами про Дмитрия Грозова! Если честно, этот тип затрахал сегодня даже меня. Я не знаю, как это вышло, но давайте просто все дружно порадуемся!»
«Песня про зайцев» («Бриллиантовая рука»).
«Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы» («Операция «Ы» и другие приключения Шурика»).
«Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше» («Кавказская пленница»).
«Людк, а Людк. Глянь, че делается» («Любовь и голуби»).
Кроме советских комедий, художник перерисовал в аниме свои любимые западные фильмы: фантастику и боевики.
«Пятый элемент».
«Корбен, милый!» («Пятый элемент»).
«А вот и Джонни» («Сияние»).
«Убить Билла».
«Ты выглядишь одиноко» («Бегущий по лезвию 2049»).
«Конан-варвар».
«Мачете не смсит» («Мачете»).
«Это закрытая территория!» («Робокоп»).
«Я должен тебя сломать» («Рокки»).
«Иди в задницу» («Терминатор»).
Также Дмитрий Грозов — автор известного в рунете изображения черепашек ниндзя в виде советских партизан. По словам художника, копию этой картинки даже купил соавтор комикса о «черепашках» Кевин Истмен.