10 лучших ирландских мультфильмов

17 марта во многих странах мира отмечается День святого Патрика, национальный ирландский праздник с привкусом искреннего позитива и начала весны. Пусть у нас принято с подозрением относиться к «ненашинским» памятным датам, Патрика чествуют и в России, приурочивая к этому множество хороших событий на ирландскую тему. Мы предлагаем не отставать и приобщиться вместе с детьми к лучшим мультфильмам, созданным при участии этого колоритного народа.

Почему именно «при участии»? Потому что в по-соседски уютной Европе принято делать мультфильмы содружеством многих стран. Чисто локальная анимация существует, но за пределы своих границ почти не переходит, и это в большинстве своем малые формы — сериалы и короткометражки. Мы же представляем 10 лучших полнометражных ирландских (в той или иной степени) мультфильмов.

«Земля до начала времен»

Ирландия, США, 1988

Имя Дона Блута для анимации значит очень много. Он почти как Уолт Дисней , только Дон Блут. Заложил альтернативное видение в мультфильмы и до сих пор влияет на все, что рисуют для детей и не только. На самом деле он американец, но после скандала с компанией вышеупомянутого Диснея переехал в Ирландию и открыл там собственную анимационную студию, так что многие из его мультфильмов принадлежат именно этой стране. Например, чудесная «Земля до начала времен», за которой стоят Стивен Спилберг Джордж Лукас и ваши самые теплые детские воспоминания. Да здравствует малыш Крошки-ножки!

ЭТА И ДРУГИЕ ДЛИННЫЕ МУЛЬТФРАНШИЗЫ

«Все псы попадают в рай»

Ирландия, Великобритания, США, 1989

Мультфильм про собак и смерть, ставший классикой, обросший продолжениями, мультсериалами и пушистой шерстью… ладно, допустим, без шерсти. Но то, что это культовая среди поклонников анимации картина, отрицать сложно. Разумеется, для детей тема гибели питомцев априори тяжелая, но Дону Блуту удалось преподнести ее изящно и по-философски правильно. Кстати, вы знали, что забавная сцена с поющим аллигатором стала распространенным телевизионным тропом? «Момент губастого аллигатора» обозначает неожиданную, неуместную и не имеющую продолжения сцену. Живите с этим!

ЭТОТ И ЕЩЕ 9 ЛУЧШИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ ПРО СОБАК

«Новые приключения Пса и его друзей»

Ирландия, Великобритания, США, 1990

Он же — «Рок-Ку-ка-ре-ку». Мультфильм о жаждущем признания певчем петухе Шантеклере, его пушистых друзьях и злом филине, который пытался низвергнуть на землю вечную тьму. Начинается и заканчивается как игровое кино, что создает особый, ни с чем не сравнимый абсурдно-милый колорит. Вам тоже кажется странным, что в русском названии мультфильма фигурирует Пес, в то время как история, в общем, про петуха? Пути локализации, как это часто бывает, загадочны и неисповедимы.

КАК ЕЩЕ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ МУЛЬТФИЛЬМЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ

«Тролль в центральном парке»

Ирландия, США, 1994

Тролли злые или добрые? Наверняка вы вспомните и тех, и других представителей тролльего рода, благо ассортимент очень богатый. Тролли в этом мультфильме Дона Блута в большинстве своем вредные, а вот главный герой Стенли — предельно добрый, а заодно наделенный удивительным волшебным даром. Много цветов и растительной магии, беготни в Центральном парке Нью-Йорка и противостояния обычных детей с нехорошими троллями прилагаются.

«Дюймовочка»

Ирландия, США, 1994

Очень музыкальная и симпатичная экранизация сказки Андресена. Особенно рекомендуется тем, кто не слишком любит смотреть советские мультики. Здесь все в привычном стародиснеевском стиле красиво, а что песенки такие привязчивые — даже в плюс. Сюжет пересказывать бессмысленно, за исключением мелочей все идет по классическому канону. Это одна из самых известных работ Дона Блута, оставляющая после просмотра неизменно светлые чувства, веру в самое лучшее и капельку ностальгии для тех родителей, кто смотрел «Дюймовочку» еще в детстве.

ЭТОТ И ЕЩЕ 9 ЛУЧШИХ МУЛЬТИКОВ ПРО ФЕЙ «Хрусталик и пингвин»

Ирландия, США, 1995

Заканчиваем экскурс в творчество ирландской студии Дона Блута мультфильмом, который стал заодно одним из самых провальных для режиссера по сборам. Пусть «Хрусталик и пингвин» очевидно создан с душой и отменным качеством, причина лежит в другой области: в том же 1995-м вышла «История игрушек», и с тех пор двухмерная анимация в принципе почти не отбивает затрат на свое производство, став уделом альтруистичных эстетов. Но не будем о грустном. Лучше вспомним занятный сюжет «Хрусталика и пингвина», где милый Хьюби пытается завоевать сердце прекрасной Марины, для брачной церемонии непременно нужен особый камешек, а злопыхатель-конкурент настроен очень решительно. Здесь вам не усмирение безумного осьминога — приключения пингвинов действительно интересные.

«Тайна Келлс»

Ирландия, Франция, Бельгия, 2009

Первая лента молодого ирландского режиссера Томма Мура, вместе с единомышленниками основавшего свою собственную студию Cartoon Saloon в Килкенни. Интригующая «Тайна Келлс» сразу заявила о себе и таланте своих создателей номинацией на «Оскар», единодушным признанием любителей анимации и восторженными отзывами зрителей всех возрастов. Это удивительная, до дрожи проработанная и восхитительно красивая картина про мальчика, лесного духа и книгу, частично основанная на реальных событиях аж 9-го века. А еще она насквозь ирландская, так что лучшего примера для знакомства с искусством этой страны и не найти.

ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР МУЛЬТФИЛЬМА

«Ученик Санты»

Австралия, Франция, Ирландия, 2010

Этот мультик скорее франко-австралийский, но Ирландия тоже поучаствовала, а лента уж больно хорошая, так что засчитаем и ее. Сюжет занятный: еще крепкому и не желающему выходить на пенсию Санте по правилам полагается готовить себе приемника, причем не любого попавшегося пацана, а исключительно сироту по имени Николас «с самым чистым сердцем». Искомый юноша находится, приключения на его голову сваливаются, сиротские темы и тезка-злодей раскрываются, и все это, разумеется, до предела семейное новогоднее зрелище, теплое и доброе.

«Песнь моря»

Ирландия, Дания, Бельгия, Люксембург, Франция, 2014

Второй мультфильм Томма Мура сохраняет стилистику «Тайны Келлс», но рассказывает уже о событиях нашего времени. Что не мешает «Песни моря» быть насквозь пропитанной ирландским фольклором, ощущением творящейся на экране магии и тем особым сказочным духом, который живет только в настоящих, живых легендах. Здесь маленькая девочка оборачивается тюленем, старая совиная ведьма крадет чувства, а маленький мальчик храбро ныряет в море, чтобы спасти волшебную шубку и весь волшебный народец заодно. Здесь песня оборотня прокладывает духам дорогу в их родной мир, и только самый черствый зритель без слез будет смотреть финал ленты, сравнимый по накалу трогательности с «Тайной Коко».

БОЛЬШОЙ ОБЗОР МУЛЬТФИЛЬМА

«Добытчица»

Ирландия, Канада, Люксембург, 2017

В стенах ирландской Cartoon Saloon была создана «Добытчица» — один из номинантов на «Оскар» этого года. Сама завязка очень жестокая: в афганской семье кроме годовалого мальчика не осталось мужчин, а женщинам в принципе запрещено одним выходить на улицу без сопровождения лица противоположного пола. Чтобы не дать семье умереть с голоду, маленькая Парвана переодевается мальчиком и ищет работу. И это только начало потрясающего, но очень грустного мультфильма. Сейчас «Добытчицу» можно увидеть в кинотеатрах ограниченным показом в рамках недели ирландского кино, в сети она также стала доступна для тех, кто не боится смотреть кино с субтитрами.

Раз уж мы рассказали о творчестве студии Cartoon Saloon, напомним, что сейчас идет работа над еще одним мультфильмом Томма Мура под названием Wolwalkers («Волки-перевертыши»). Подробный обзор имеющейся информации вы можете посмотреть здесь, и да, она очень интригует.

Бонус: «Puffin’s Rock»

Ирландия, 2015

Обзор посвящен полнометражной анимации, но без одного сериала обойтись как-то не получилось. Это «Скала тупика» — увы, в нашем переводе уютное название птички «puffin» выглядит именно так. Но вы не пугайтесь — это очаровательный мультсериал для самых-самых юных зрителей, уютный, милый и добрый. На русский он, к сожалению, не дублирован, но тексты там совсем простые — самое то для родителей, которые стремятся вводить английский язык в обиход ребенка как можно раньше.

Познавательного вам просмотра!

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