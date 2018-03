Пропавший кот вернулся к хозяйке через пять лет после своей пропажи

В американском штате Техас к местной жительнице вернулся кот, которого потеряли пять лет назад. Животное, считавшееся погибшим, просто подошло на улице к хозяйке и потерлось о ее ногу. Необычную историю девушка рассказала в Twitter.

Кота по кличке Пантера искали все близкие американки и их соседи. Усилия людей ни к чему не привели, и те решили, что четвероногий питомец либо ушел из жизни, либо просто сбежал.

Выяснилось, что кот прошел порядка километров, оказавшись в приюте для животных в другом городе. Оттуда его забрала дочь соседей первых хозяев и спустя несколько лет отдала кота своим родителям. Потерявшийся домашний любимец и его «родные» жили практически на одной улице целый год, не подозревая друг о друге.

Пантеру в семье узнали все, в том числе и хаски по имени Троцкий. Несмотря на это соседи не стали возвращать животное первым хозяевам, объяснив, что слишком к нему привязались.

Рассказанная девушкой история привела пользователей в восторг. Ее исходный твит об истории набрал почти 33 тысячи репостов. Лайк под публикацией поставили около 175 тысяч раз.

Кто-то предложил первой владелице Пантеры рассказать эту историю киностудии Disney

«Хотелось бы увидеть мультфильм о приключениях Пантеры», — прокомментировали случившееся пользователи.

Одна из подписчиц девушки сообщила, что она счастлива услышать такой финал. Другая призналась, что не может словами выразить обуревающие ее эмоции.

Не обошлось и без иронии насчет пропажи кота.

Некоторые предположили, что животное убежало «по супергеройским делам», намекая на историю недавно вышедшего фильма о вселенной Marvel «Черная Пантера».

