«Хорошо смотритесь в седле»: Лиза Арзамасова впервые села на лошадь

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова решила попробовать свои силы в «новой роли». Юная актриса поделилась с поклонниками снимком, на котором восседает в седле, и призналась, что это был ее первый опыт наездницы.

Актриса театра и кино Елизавета Арзамасова незаметно для многих повзрослела и выросла из роли Галины, которую играла в сериале «Папины дочки». Девушка не только успешно защитила диплом, с отличием окончив свое обучение в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, но и нередко удивляла поклонников своими глубокими размышлениями о жизни.

Удивительно, что при всем этом круг интересов Арзамасовой весьма широк. К примеру, актриса увлекается боксом, и многие поклонники находят этот вид спорта весьма неожиданным для такой изящной девушки. Теперь же звезда обратила внимание на конный спорт и недавно впервые в жизни прокатилась на лошади в конном клубе, незамедлительно поделившись с почитателями своими впечатлениями от общения с животными. «Возможно, это не совсем нормально за несколько часов до самолёта отправиться на ипподром и впервые в жизни оседлать „боевого коня“, но мне очень-очень-очень понравилось! Когда-нибудь, когда у меня появится свободное время, мне хотелось бы гораздо чаще общаться с этими благородными животными и научиться верховой езде по всем правилам», — пообещала Лиза.

Ну а поскольку конный спорт считается весьма благородным занятием, поклонники с восторгом восприняли желание Арзамасовой освоить верховую езду. К тому же, как справедливо отметили некоторые из фанатов, подобный навык может стать весьма полезным в дальнейшей актёрской карьере, а это еще одна причина, почему Лизе стоит стать наездницей. «Так держать! Не останавливайтесь на достигнутом, а продолжайте делать, то что вам нравится» «Лошади, по-моему, самые грациозные и умные. Хорошо смотритесь в седле, однозначно нужно продолжать» «Круто! Мне кажется, вам в профессии очень пригодится это умение, будете играть барышень 18-19 столетия и проявлять чудеса не только актерского мастерства, но и катания на лошади» «А Вам идет на лошадке! Если решили научиться, попробуйте, желаю удачи!»

Также каждый выход Елизаветы Арзамасовой на связь с поклонникам не обходится без многочисленных комплиментов относительно ее расцветшей красоты. Пользователи сети, кажется, никогда не устанут восхвалять удивительный цвет глаз актрисы, который буквально сияет практически на каждой ее фотографии.