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Всесибирский поэтический полумарафон стартовал в Новосибирске
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Всесибирский поэтический полумарафон стартовал в Новосибирске 

ТАСС 6 часов назад
НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Всесибирский поэтический полумарафон «Не спи, поэт!» в честь Всемирного дня поэзии проходит в Новосибирске в областной юношеской библиотеке. Сибирские поэты будут читать стихи собственного сочинения в режиме нон-стоп 12 часов, сообщила ТАСС директор библиотеки Татьяна Терентьева.
"Поэтический полумарафон будет проходить в течение двенадцати часов, с 10 утра и до 10 вечера. Участвовать у нас будут как поэты из Новосибирска на нашей площадке, так и из других городов, мы ожидаем не менее 15 прямых включений их соседних регионов. Причем читать свои стихи будут как уже признанные поэты, так и совсем молодые авторы", — отметила она.
Среди иногородних участников — поэты Омска, Томска, Барнаула, Красноярска, Улан-Удэ, Абакана и Иркутска. График выступающих составили накануне, каждому выделили определенное время — от трех до двенадцати минут. Всего на полумарафон заявилось почти 100 любителей поэзии.
Как рассказал ТАСС поэт из города Бердска Новосибирской области Петр Матюков, он готовился к акции долго и выбирал те стихи, которые нравятся ему самому. «Я взял последние стихи, многие из них будут скоро напечатаны. Но главное, что они мне нравятся. Также я постарался выбрать разные — традиционные и постмодерн, гражданскую лирику и городскую, иронические и серьезные», — добавил поэт.
Еще одно мероприятие ко Всемирному дню поэзии запланировано в Новосибирске на вечер. В театральном зале Областной научной библиотеки состоится городской поэтический турнир, на котором поэты будут читать стихи собственного сочинения на любую тему, а публика оценит их в ходе открытого голосования. Обе акции проходят при поддержке регионального министерства культуры и журнала «Сибирские огни».
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