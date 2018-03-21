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Марк Руффало отомстит за 11 сентября
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Марк Руффало отомстит за 11 сентября 

Киноафиша 6 часов назад
Фото: Киноафиша
Марк Руффало («Тор: Рагнарек») и Кумэйл Нанджиани («Силиконовая долина», «Любовь-болезнь») ведут переговоры об участии в драме «Настоящий американец» (The True American).
В центре истории, основанной на реальных событиях, окажется эмигрант из Бангладеша Райсуддин Буян. На родине он служил в ВВС, но переехав в Америку, начал все с нуля и нашел работу в обычном магазине в штате Техас. Спустя 10 дней после чудовищного теракта 11 сентября 2001 года его застрелил американский «убийца арабов» Марк Строман.
Но случилось чудо, и Райсуддин Буян остался в живых. Он столкнулся с множеством испытаний, с трудом встал на ноги, но не уехал на родину и продолжил идти к своей «американской мечте». Еще более поразительным стало то, что Буян навестил Стромана в камере смертников и простил его.
Как легко догадаться, Марк Руффало сыграет Марка Стромана, Кумэйл Нанджиани — Райсуддина Буяна. В основу предстоящего фильма ляжет документальная книга Ананда Гиридхарады «Убийство и милосердие в Техасе».
Режиссером проекта назначен Пабло Ларраин («Джеки», «Клуб»).
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