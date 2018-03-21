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Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
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Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева 

Дни.ру 28 минут назад
Фото: Дни.ру
В Сети набирает популярность клип нового проекта российского продюсера Максима Фадеева. В музыкальном ролике снимается дочь режиссера Люка Бессона, а за кадром звучит синтетически созданный голос.
На видео юная прелестница разглядывает себя в зеркале, гуляет по городу, отрывается в ночном клубе — в общем делает все, что положено барышням ее возраста. Роль обаятельной героини досталась отпрыску голливудской звезды Жюльетт Бессон. Как признается Фадеев, встретившись с девушкой, он был поражен ее яркостью. Продюсер уверен, что у дочери знаменитого режиссера большое будущее.
"So long" — первая песня музыкального лейбла MALFA. Композиция создана с помощью специальной системы, меняющей голос. Первоначальный вариант вокала, на котором строится база, принадлежит Максиму Фадееву. «По сути — это синтез всех интонаций, ударных, шипящих и прочих звуков, которыми наделен голос реального обладателя. Технически — это запись звуков на аудиодорожки, которые преобразованы в голос электронного персонажа», — указано в описании ролика.
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