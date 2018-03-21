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Белгородская область модернизирует систему здравоохранения к концу года
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Белгородская область модернизирует систему здравоохранения к концу года 

ТАСС 5 часов назад
ТАСС, 21 марта. Белгородская область завершит реализацию проекта «Управление здоровьем», предусматривающего создание в регионе более 1 тыс. медицинских округов, а также офисов семейного врача, до конца 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор региона Евгений Савченко.
Проект «Управление здоровьем» был принят в Белгородской области в 2016 году. Поэтапная реформа предусматривает создание в каждом муниципалитете центров управления здоровьем и медицинских округов. На каждый округ приходится офис семейного врача, где за врачом, фельдшером и медсестрой закреплены от 1,5 до 2 тыс. человек.
"Мы фактически завершили проект ["Управление здоровьем"] в селе, занимаемся им уже два года. Теперь на очереди города области. До конца 2018 года и здесь управимся, я лично курирую ход работ", — сказал Савченко. Уже к концу следующего года благодаря проекту власти ожидают увеличение продолжительности жизни в регионе до 75 лет.
По словам губернатора Белгородской области, семейная медицина должна стать фундаментом системы здравоохранения в России. «Если сделаем, через пару десятилетий по всей стране отпадет необходимость лечить запущенных больных. Их не останется», — добавил Савченко. В качестве примера глава региона привел Кубу, которой удалось развить систему семейной медицины и вывести здравоохранение «на высочайший уровень».
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