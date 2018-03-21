«Дикие предки» — стоит ли смотреть мультфильм?

Перед вам спортивная приключенческая пластилиновая комедия. Уже очень необычно звучит, верно? Мультфильм «Дикие предки», выбегающий на своих гротескных слепленных ножках в прокат 22 марта, весь такой — необычный, странный и очень веселый. Редакция Tlum.Ru новинку уже посмотрела и рекомендует всем, кто любит «Барашка Шона», футбол и британский юмор. Для них оценка 7/10.

Остальным рекомендуем определиться со своим отношением к творчеству Ника Парка и почитать нашу рецензию, где нет спойлеров, но есть много восхищения кукольной анимацией и чуть-чуть брюзжания на исторические темы.

Кто все эти предки

Знакомьтесь, это Даг и его племя. Все они предельно милые и немного эксцентричные представители пещерного рода. Шкурки уже натянули, но до колес еще далековато. Даг среди них — как типичная диснеевская принцесса, рвется на мамонтов идти, к новому и неизведанному, а старичок-вождь консервативно его одергивает: да куда уж нам! Но возможность свершить слабоумный и отважный поступок у Дага появляется, когда в родную долину вторгаются сердитые прогрессивные враги.

Знакомьтесь, это лорд Гнус и его Бронзовый город. Он — хрестоматийный злодей, глупый, помпезный и жадный. Его продвинутый народ, помимо бронзы, обожает и боготворит футбол. Их лучшая команда называется «Реал Бронзио», и да, вы уже улыбнулись.

Отдельно хочется выделить Свинтуса. Этакая помесь кабана и собачки, озвученная режиссером, продолжает славную традицию «Гравити Фолз», «Книги жизни» и других компаний с ручными свиньями. Представьте, этот талантливый зверь умеет делать массаж и на арфе играть. Копытами. Нет, это не шутка!

Зачем они куда-то бегают

Потому что на самом деле это мультфильм про футбол. Пускай создатели активно это отрицают — мол, здесь не про это и футбол неважен — нам показалось, что спортивная составляющая в «Диких предках» на редкость высока. Например, гонок в тех же «Тачках» гораздо меньше. По сути это история одного решающего матча неопытных, но сплоченных провинциалов против профессиональных, но разобщенных зазнаек.

Нет, не подумайте — хороших мультиков про это важнейшее человеческое развлечение до ужаса мало, и перед вами, на наш взгляд, самый лучший полнометражный мультфильм про футбол. Без скидок. Здесь есть место специальной терминологии, долгим тренировкам, освещению проблемы женщины в футболе и даже прозрачной аллегории с Англией, которая тоже родина игры, никогда нигде не выигрывающая. И все-таки вопрос открытый, насколько далеким от спорта зрителям понравится мультфильм именно с этой точки зрения.

НЕМНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЛУЧШИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ПРО ФУТБОЛ И СПОРТ

Почему эта история такая простая

Потому что так надо. Главная претензия от уже посмотревших «Диких предков» зрителей однозначна — сюжет прост, как схема футбольного мяча. Но никто и не ждет неожиданных твистов или интриг от мультфильмов студии Aardman. Это творчество юмористическое и эстетическое, где важнее совсем другое.

В общем, пусть вас не смущает, что в какой-то момент история будет выглядеть гротескным фарсом, катящимся по прямым рельсам к ожидаемому концу. И тогда остальное вам понравится.

Зачем она такая красивая

Сами не знаем. Но красивая просто до дрожи! Пластилиновый антураж продуман до последнего камешка и изящно изобретателен. Тут вам яркие лучи солнышка подсвечивают девственную природу, а вот железно-индустриальный город пыхтит и коптит темное небо. При этом контраст разных цивилизаций выкручен до максимума. В Бронзовом мегаполисе есть стеклянные двери, газеты и даже пешеходный переход в виде зебры.

Необходимо отметить, что никаких претензий на историчность мультик не предъявляет. Тут и динозавры рядом с людьми показаны, и викингов сюда же занесло, и быт с архитектурой города способны вызвать икоту у приверженцев исторической достоверности. Расслабьтесь! «Дикие предки» шутят, и делают это везде. Сам тон повествования легкий, юморной и задорный, если им проникнуться, то вам и гигантский зубастый селезень уместным покажется.

Кто это слепил

Студия Aardman, настоящий мастодонт кукольной анимации. Собственно, с этого стоило начать — если вы смотрели «Побег из курятника», «Барашка Шона», «Уоллеса и Громита» или «Пираты! Банда неудачников» и они вам нравятся, то «Диких предков» и представлять не нужно.

Остальным стоит знать, что проект является самым масштабным за всю сорокалетнюю историю студии. Для Ника Парка мультфильм стал первой сольной полнометражной режиссерской работой, и это сказывается на некоторой общей неловкости картины. Зато каких актеров озвучки он позвал! За главного героя отвечает оскароносный Эдди Редмейн («Фантастические твари и где они обитают», «Вселенная Стивена Хокинга»), уморительный французский акцент демонстрирует Том Хиддлстон в привычном злодейском амплуа («Тор», «Мстители»), а за отважную футболистку бойко тараторит Мейси Уильямс («Игра престолов»). Все актеры буквально «отрывались» в своих ролях, веселились, шутили и выкладывались на полную. Сами посмотрите, как им там было чудесно.

Источник: FilmIsNow Movie Bloopers & Extras

Чего им это стоило

История вынашивалась аж 8 лет — встречайте еще один анимационный долгострой в нашу копилку. Над мультиком трудились 150 человек, в процессе слеплено 273 куклы и тысячи дополнительных атрибутов к ним. Одновременно на съемках работало по 40 камер, происходило это на студии площадью в 4.7 тыс. квадратных метров. В общем, не зря режиссер называет эту работу «мамонтом анимации». Помимо колоссальных размеров работы и шокирующих трудозатрат, мамонтом «Дикие предки» являются еще и как вымирающий вид искусства.

Почему это смешно

Работа над каждой шуткой, каждой колкостью и каждым гэгом велась очень долго. Создатели старались достичь «чистейшей дурашливости», и в основном результат можно назвать удачным. Вы наверняка оцените все эти забавные отсылки к современности, вроде жука-бритвы, «троллящего» всех и вся саблезубого кролика и общее озорное отношение к истории.

Ситуативного юмора тоже хватает. Отсылки к реальным футбольным моментам (чего узнаваемые комментаторы стоят!), смешной почтовый голубь и все остальные приколы складываются в сплошную череду легких прелестных недоразумений. Опять-таки, поймаете ритм — будете хохотать от души. И попытаться это сделать стоит.

Кому стоит сходить в кино

Мы искренне рекомендуем «Диких предков» всем тем, кому набила оскомину типичная голливудская анимация и подражание на нее же. Мультфильм самобытный и первобытный, футбольный и простой, с моралью про «даешь командную работу!» и своеобразным юмором. Если ваши дети не боятся этих круглых пластилиновых глаз, обязательно дайте им возможность приобщиться к такому нетривиальному эстетическому опыту. И про футбол не забываем — юным спортсменам будет любопытно.

Приятного просмотра!

Источник: iVideos

Еще больше интересного в нашей группе в «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Интересное по теме: 20 детских кинопремьер весны Самые ожидаемые мультфильмы 2018