Крыши — просто «клиника». Пестрые кровли — лишь малая часть проблем Уфы

По мнению сити-менеджера Уфы Ирека Ялалова, «нормальный вид города» позволят создать цвета шоколада, тёмной вишни и терракот. Несогласным он посоветовал «ехать к себе в степь и строить ярко-фиолетовую крышу» и призвал Главархитектуру «железной рукой навести архитектурный порядок в городе».

«Что хочу, то и ворочу»

«Полностью поддерживаю призыв, — прокомментировал заслуженный строитель России, архитектор Леонид Дубинский. — Конечно же, при новом строительстве, ремонте, реконструкции зданий принимать решение, как должны выглядеть фасады, крыши домов, улицы, парки, скверы нашего города, должны архитекторы-профессионалы, которые обязаны согласовывать эти решения с Главным управлением архитектуры и градостроительства администрации Уфы, отвечающим за эти вопросы».

Но проблема, на мой взгляд, гораздо шире и серьёзнее. Посмотрите, что творится с фасадами новых, отремонтированных или реконструированных зданий после их сдачи и в процессе эксплуатации. Полная вакханалия: замена жильцами окон с другим цветом и рисунком переплетов, установка нелепых ограждений балконов и лоджий, кондиционеров. Кто во что горазд, по принципу «что хочу, то и ворочу». Результат — обезображенные фасады, сводящие на нет все усилия архитекторов и строителей. И никакой ответственности!

Если действующих законов об ответственности за несанкционированное и не согласованное вмешательство в утвержденное архитектурное решение несуществует, нужно срочно их разрабатывать. На базе Главархитектуры или Управления коммунального хозяйства должен быть создан орган, который будет требовать выполнения законности в этих вопросах и отвечать перед администрацией за их соблюдение. Без жёстких мер в данном вопросе, к сожалению, ничего не получится. Фасад здания — это лицо города, которое принадлежит всем жителям и которое нужно беречь».

Архитектура — для всех

«Разноцветные крыши — плохо это или хорошо? Сколько людей, столько и мнений, — считает краевед Анатолий Чечуха. — С одной стороны — «Дурак красное любит», с другой — крашенные суриком (оранжево-красным!) крыши. Обратимся к авторитетам: «Энергичные, здоровые, малокультурные люди находят особое удовольствие в этом цвете. Склонность к нему обнаружена повсюду у диких народов» — это из Гёте. А вот мудрость от В. И. Даля: «Что пёстро, то дураку и красно»».

Другое дело, что крыши — лишь малая часть проблемы. На что мне сразу ткнут, что я, дескать, ничего не понимаю в архитектуре. Соглашусь — не понимаю. Как не понимаю, наверное, ничего в живописи, скульптуре, фотографии. Но, в отличие от архитектуры, эти виды искусства предназначены большей частью для индивидуального восприятия. Поэтому я категорически против сакрального отношения к создателям городского пейзажа. Разве им всегда виднее?

Есть в природе архитекторы-творцы и такие, кто порой такого натворит, что плакать хочется. Например, выстроят едва ли не точную копию дачи румынского архитектора и с пеной у рта будут доказывать, что это гениальное сооружение, а не примитивный плагиат.

Интересно, если начинающий повар предложит создателю подобного архитектурного «шедевра» малосъедобные котлеты по собственному рецепту, тот покорно их проглотит? Даже если создатель кулинарного хай-тека будет орать, что тот ничего не понимает в котлетостроении, а у повара и образование, и прочее. Думаю, наш герой будет возражать.

Но вот от архитектуры мы уйти никуда не можем. Она может радовать или огорчать, но она останется. А так как это искусство для всех, а не для отдельно взятых зодчих, не должно оно быть «страшно далеко от народа».