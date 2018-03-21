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Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов
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Неизвестное фото бандита с Дикого Запада оценили в 2 млн долларов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Эксперты по истории и культуре американского Дикого Запада идентифицировали фотопортрет на металлической пластине известного в США гангстера XIX века Джесси Джеймса. Раритетное изображение оценили примерно в два миллиона долларов.
Как сообщает издание SWNS, безработный коллекционер из Великобритании Джастин Уайтинг в июле прошлого года на интернет-аукционе eBay купил ферротипию XIX столетия. Стоимость изображения под названием «Молодой человек в темном костюме Викторианской эпохи» составила семь фунтов стерлингов или 546 рублей по курсу.
"Я был одержим с американскими преступниками в течение многих лет и читал много книг, и изучал их портреты. Изображение было идентично иллюстрациям из моей книги. Все мои друзья сказали, что они похожи, но посоветовали проконсультироваться со специалистами", — рассказывает Уайтинг.
После этого коллекционер обратился к специалисту по фотографиям XIX века Уиллу Данниуэй, который определил: ферротипия была сделана примерно в 1861 или 1862 году. По лицу, прическе, пиджаку и галстуку эксперт сказал, что на раритете изображен 14-летний Джесси Джеймс. Аутентичность портрета также подтвердил бывший криминалист ФБР Кент Гибсон, который и оценил фотографию в два миллиона долларов.
Счастливый обладатель раритетного изображения намерен продать портрет, чтобы купить собственный дом и машину.
Справка «РГ»
Джесси Вудсон Джеймс — один из наиболее известных гангстеров и грабителей банков Дикого Запада. Истории о его похождениях легли в основу многочисленных популярных художественных фильмов и книг. Был застрелен в 1882 году членом собственной банды Бобом Фордом.
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