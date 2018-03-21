На оснащение детских поликлиник в Забайкалье будет направлено свыше 100 миллионов

«Планируется приобретение дорогостоящего медицинского оборудования, которое не только частично обновит, но и дополнит существующую материально-техническую базу детских медорганизаций», — сообщил первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Иван Шовдра. Отметим, что столь крупное финансирование на оборудование детских поликлиник из федерального бюджета поступало в рамках программы модернизации здравоохранения в 2012 году. Министерство уже начало определять потребности детских поликлиник в оборудовании. В пресс-службе регионального Минздрава отмечают, что неисключено, что подобное финансирование будет продолжено в течение следующих двух лет. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Забайкальского края.