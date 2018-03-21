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Около 90 млн рублей потратят на реставрацию Зарайского кремля в 2018 году
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Около 90 млн рублей потратят на реставрацию Зарайского кремля в 2018 году 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Порядка 90 миллионов рублей выделено на реставрацию Зарайского кремля и проведение раскопок у его стен в текущем году, сообщил в интервью РИАМО директор Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» Кирилл Кондратьев.
«В общей сложности с 2014 года на реставрацию потрачено свыше 150 миллионов рублей. Объем финансирования на этот год — около 90 миллионов рублей. Средства выделяет правительство Московской области в рамках программы «Культура Подмосковья», — сказал Кондратьев.
По его словам, в этом году запланированы комплексные работы по реставрации западной стороны кремля, а также проведение раскопок у стен.
«Выяснилось, что к стенам Зарайского кремля вплотную примыкает очень серьезный культурный слой палеолита. Реставрация кремля подразумевает земляные работы и не может далее осуществляться без археологов. Они должны сначала изучить и извлечь все ценное из культурного слоя, чтобы потом можно было приступить к реставрационным работам», — пояснил Кондратьев.
Он добавил, что уже завершилась реставрация Спасской, Кабацкой (Наугольной), Тайницкой башен и участков стен между ними. В серьезном укреплении нуждается Богоявленская (Егорьевская) проездная башня кремля.
По словам Кондратьева, процесс реставрации предполагает выявление каких-либо новых особенностей и сложных мест, скрытых в результате проведенных ранее работ.
«Когда мы начали восстанавливать боевой ход кремля, который представляет собой проход по стенам, защищенный зубцами с бойницами, выяснилось, что под кирпичом XX века сохранилась кладка, которую можно отнести к XIX веку. Из-за этого небольшого открытия проект пришлось скорректировать», — отметил директор музея-заповедника.
Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» — один из крупнейших музеев юго-востока Подмосковья. В собрание музея входят коллекции живописи, скульптуры, графики, прикладного и декоративного искусства России, Западной Европы, Японии и Китая. Зарайский кремль — единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль XVI века, возле которого обнаружена уникальная верхнепалеолитическая стоянка.
Полную версию интервью читайте здесь>>
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