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В Зарайске разработают туристический маршрут для православных
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В Зарайске разработают туристический маршрут для православных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. К лету 2018 года сотрудники музея «Зарайский кремль» разработают туристический маршрут по православным местам города. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на директора Государственного музея-заповедника Кирилла Кондратьева.
"Экскурсионные маршруты по городу ориентированы на разные категории посетителей в зависимости от их интересов. Так, к лету этого года мы подготовим маршрут для тех, кто интересуется историей православных мест и духовной жизни нашего города", — сообщил Кондратьев.
Он также подчеркнул, что экскурсии будут проводиться как по территории Зарайского кремля, так и за пределами его стен. В настоящее время популярностью среди туристов пользуется летняя экскурсия, во время которой можно осмотреть архитектуру и историческую часть Зарайска. Сотрудники музея планируют разработать доступную навигацию как для русскоговорящих, так и для иностранных гостей.
"В прошлом году на территории Зарайского кремля появилась новая туристическая навигация, которая продублирована не только на английском, но и на китайском языке", — отметил Кондратьев.
В здании присутственных мест Зарайского кремля в 2014 году была открыта экспозиция с навигацией на русском и английском языках. Музей может предложить двуязычные аудиогиды, также в музее есть специалист, который проводит экскурсии для англоговорящих посетителей.
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