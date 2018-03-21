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«Союзмультфильм» судится с производителями мороженого из-за героев сериала «Простоквашино»
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«Союзмультфильм» судится с производителями мороженого из-за героев сериала «Простоквашино» 

Интересант 4 часа назад
Иск на сумму в пять миллионов рублей в Арбитражный суд Москвы к троицкой фабрике по производству мороженого «Альтервест» подала студия «Союзмультфильм». Претензии касаются использования предприятием образов героев сериала «Простоквашино». Причем это иск — далеко не первый: полтора года их было подано около 10 исков.
Информация о продаже мороженого с героями «Простоквашино» на этикетках есть в Интернете и телерекламе. В материалах иска представлены и фотографии такой продукции «Альтервеста», сообщает RNS.
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