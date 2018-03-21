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В детском технопарке «Кванториум» побывала изобретатель Ольга Михалкова
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В детском технопарке «Кванториум» побывала изобретатель Ольга Михалкова 

Портал органов государственной власти Ярославской области 4 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
20 марта в Рыбинске встречали известного изобретателя из Москвы Ольгу Михалкову. Она приехала, чтобы познакомиться с работой детского технопарка «Кванториум» и пообщаться со школьниками.
Первым пунктом программы стала экскурсия по детскому технопарку. Кванторианцы показали свои научные и конструкторские разработки, рассказали о достижениях.
— Впечатления колоссальные, так как я не ожидала, что все на таком уровне и все так хорошо оборудовано, — поделилась Ольга Михалкова. — О таком раньше и мечтать не могли. И меня очень порадовало, что оборудование отечественное. Очень хороши лаборатория нанотехнологий, химическая лаборатория, и электроника, и квадрокоптеры — все здорово! «Кванториум» дает шанс детям на будущее. Увидев ребят, которые здесь занимаются, я убедилась, что в Рыбинске много талантов, и это очень отрадно.
В «Кванториуме» изобретатель рассказала школьникам о психологической подготовке к защите научных проектов. Она является автором 11 научных трудов и изобретений. Самый социально значимый ее проект — создание детского защищающего костюма «Ангел-хранитель». Благодаря вшитым в одежду упругим накладкам-протекторам этот костюм полностью обезопасит ребенка-непоседу от травм при активном отдыхе на природе и занятиях спортом. Мало того, при падении дошкольник (а модель разработана пока только для детей младшего возраста) даже не почувствует боли.
Справка
Ольга Михалкова — кандидат физико-математических наук, победитель конкурса «Лучший изобретатель Москвы», лауреат международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2010», обладатель золотой медали и Гран-при международного фестиваля изобретений, знаний и инноваций «ТеслаФест-2010».
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