Ещё
Новосибирские скрипачки с балалайками сняли клип о встрече с рэпером в Новососедово
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новосибирские скрипачки с балалайками сняли клип о встрече с рэпером в Новососедово 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки предстанут в образе русских красавиц с балалайками и самоваром.
«Мы решили снять весёлый незатейлевый клип на зимнюю тему. По радио удачно подвернулась одна модная песенка, на которую решено было сделать кавер. Правда в оригинальный клип был про пляжи пальмы и танцы, в следствии чего мы решили сделать с точностью до наоборот — снег, мороз, медведь, игры. Такой сибирский ответ. Надеемся, что получится хорошо», — рассказала корреспонденту НГС. НОВОСТИ в переписке в социальной сети «ВКонтакте» руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева.
Она рассказала, что по сюжету клипа девушки-любительницы «настоящего сибирского отдыха на природе» встречают молодого рэпера, который предпочитает ночные клубы, и увлекают его природой и активным зимним отдыхом.
По словам Натальи Григорьевой, съемки проходили на территории частного питомника ездового спорта Husky-Fort в Новососедово.
«Это уникальное красивейшее место в Новососедово, где содержатся более 40 ездовых хасок разных пород. Они помогли нам в создании нового видео», — рассказывает Наталья.
Премьера нового видеоклипа состоится в середине апреля.
Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный метал
Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов.
ngs.ru: последние новости
Рисуйте на здоровье: застройщик отдаст художникам стену под граффити «Это спасает от угасания»: хирург-пауэрлифтер ведёт необычный дневник на YouTube «Настя умерла в 18:28»: сибиряк в роддоме потерял жену и сына
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сегодня выглядят герои любимых сериалов8
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца14
Тест: о каких городах поется в этих хитах?2
Особенности застольного этикета разных стран
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц3
Видео
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
Кино
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение