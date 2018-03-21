Новосибирские скрипачки с балалайками сняли клип о встрече с рэпером в Новососедово

Известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки предстанут в образе русских красавиц с балалайками и самоваром.

«Мы решили снять весёлый незатейлевый клип на зимнюю тему. По радио удачно подвернулась одна модная песенка, на которую решено было сделать кавер. Правда в оригинальный клип был про пляжи пальмы и танцы, в следствии чего мы решили сделать с точностью до наоборот — снег, мороз, медведь, игры. Такой сибирский ответ. Надеемся, что получится хорошо», — рассказала корреспонденту НГС. НОВОСТИ в переписке в социальной сети «ВКонтакте» руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева

Она рассказала, что по сюжету клипа девушки-любительницы «настоящего сибирского отдыха на природе» встречают молодого рэпера, который предпочитает ночные клубы, и увлекают его природой и активным зимним отдыхом.

По словам Натальи Григорьевой, съемки проходили на территории частного питомника ездового спорта Husky-Fort в Новососедово.

«Это уникальное красивейшее место в Новососедово, где содержатся более 40 ездовых хасок разных пород. Они помогли нам в создании нового видео», — рассказывает Наталья.

Премьера нового видеоклипа состоится в середине апреля.

Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный метал

Осенью 2017 года группа Silenzium выпустила клип на песню американской рок-группы Kiss «I Was Made For Lovin' You». Чтобы наложить девушкам специфический грим для съёмок, визажисту понадобилось около трёх часов.