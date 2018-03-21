Расстрельная статья, тюрьма, нищая эмиграция: все круги ада любимца СССР Бубы Касторского

Борис Сичкин не имел кинематографических наград, только военные. Но сразу после выхода первого фильма из трилогии про неуловимых мстителей именно его героя полюбили и цитировали больше, чем всех остальных. Сичкин сам предложил режиссеру Эдмонду Кеосаяну «убить» Бубу во второй части киносаги, чтобы придать серьезности легкому вестерну. Рассказывают, что на предварительном просмотре «в верхах» один из комсомольских начальников заплакал в тот момент, когда Буба Касторский погиб.

Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

Зато в реальной жизни высокое начальство не только не сочувствовало Борису Сичкину, но и немало постаралось, чтобы отравить ему жизнь. И даже после смерти 22 марта 2002 года в Нью-Йорке прах артиста еще долго не знал покоя. Талант-самоучка 1966 год. Кадр из фильма «Неуловимые мстители»

В 20-х годах в Киеве жила большая еврейская семья. Их все знали, так как глава работал сапожником и чинил обувь соседям. В августе 1922 года у них родился седьмой ребенок, которого назвали Борей.

Через четыре года случилась трагедия — умер отец-сапожник, оставив свое большое семейство без средств к существованию. Зарабатывать на хлеб пришлось старшим мальчикам, они же занялись воспитанием младшего. Борю научили танцевать, и он развлекал киевских воров и налетчиков, которые собирались на еврейском базаре, искрометными «цыганочкой» и «барыней». Мальчишка оказался талантливым: научился бить чечетку, выучил популярные частушки. На пацаненка приходили посмотреть со всей округи, а за веселье платили продуктами, которые тот тут же относил домой маме.

Ходит легенда, что Боря Сичкин, бросив школу, несколько месяцев жил в цыганском таборе. Там он научился невероятной пластике и танцам цыган. В 15 лет самоучка поступил в Киевское хореографическое училище, а потом его приняли и в национальный ансамбль Украины.

1963 год. Кадр из фильма «Секретарь обкома» Любовь зла Еще до начала Великой Отечественной войны Сичкина призвали в ряды Красной Армии. Он попросился в ансамбль, с которым впоследствии и прошел всю войну. Борис Моисеевич из рядового танцовщика превратился в солиста и постановщика, его выход на сцену всегда сопровождался одобрительным гулом и смехом фронтовиков.

Естественно, такого артиста не могли не заменить, и после Победы его пригласили в Ансамбль песни и пляски Советской Армии имени Александрова, но продержался он там чуть больше года. Когда коллектив был на гастролях в Чехословакии, приставленный сотрудник КГБ узнал, что Сичкин верит в Бога. И чекист сделал все, чтобы артиста уволили. Сичкину удалось устроиться в Москонцерт.

В 50-м он познакомился с очень симпатичной девушкой, которая танцевала в украинском ансамбле. Правда, Галя Рыбак не обращала на молодого мужчину никакого внимания, считая его грубияном и деревенщиной. Рассказывали, что Борис очень злился на недоступную красавицу. И однажды, чтобы досадить, зашел к ней в номер и выпил флакон ее любимых духов. Все изменилось, когда они встретились на гастролях в Тирасполе. В отличие от остальных артистов, бегавших по магазинам, эти двое ходили по выставкам и музеям. Это так сблизило Галину и Бориса, что они больше не расставались.

1969 год. Кадр из фильма «Варвара-краса, длинная коса» Липовое дело Настоящая популярность пришла к Сичкину после выхода в 1966 году фильма «Неуловимые мстители». Веселый, остроумный и никогда не унывающий Буба Касторский влюбил в себя всех зрителей Советского Союза. Не многие знали настоящее имя артиста, для всех он был «Буба из Одессы».

В декабре 1973-го актера Бориса Сичкина арестовали. Он приехал с гастролями в Тамбов, где ему было настоятельно рекомендовали явиться в местную прокуратуру. В результате он угодил в следственный изолятор по сфабрикованному делу, расследование которого началось еще в 71-м.

Сичкин в те времена был всесоюзной звездой. Он один мог дать двухчасовой концерт, билеты на его выступления раскупались за минуты, а гастрольный график был расписан на много месяцев вперед. Да, Борис Моисеевич хорошо зарабатывал. Имел трехкомнатную квартиру в центре Москвы, дачу и машину.

Естественно, это вызывало зависть. В результате актера начали подозревать, что он пускает деньги мимо кассы и берет за концерты больше, чем положено по закону. На «подпольного миллионера» завели дело. За два года ничего толком не нашли, но в изолятор посадили. Год и два месяца знаменитый Буба Касторский просидел с уголовниками, с которыми быстро нашел общий язык: все-таки в детстве научился общаться с подобными людьми.

Пока актер сидел, его статью о хищении государственного имущества переквалифицировали в более тяжкую — «Хищение государственного имущества в особо крупных размерах». Не только при Сталине, но и в более поздние времена за такое могли и расстрелять.

Пока шло расследование, фамилию артиста вырезали из титров фильмов, в которых он снялся. Сыну Емельяну не позволили поступить в Московскую консерваторию, жена Галина из-за переживаний сильно заболела. И надо же: после года, проведенного артистом в следственном изоляторе, дело в суде рассыпалось. Выяснилось, что Сичкин не только не брал лишних денег, а, наоборот, недополучал.

Он вышел на свободу, вернулся в Москву. Но дело не закрыли и еще несколько лет трепали артисту нервы. Самое страшное, что Борис Моисеевич (Сичкин предпочитал Борис Михайлович) лишился профессии: его перестали приглашать на съемки и концерты. Выправить ситуацию артист пытался долгих шесть лет, но семью нужно было кормить, а нормально зарабатывать ему не давали.

В советско-болгарском фильме «Любовь к трем апельсинам» актер сыграл Кухарку. 1970 год Здравствуй, Америка! 23 мая 1979 года Сичкин с супругой и сыном прибыли в аэропорт Шереметьево . Семья летела в Вену, а оттуда — в Нью-Йорк. Квартиру артиста в Каретном ряду отобрали, они ехали в другую страну с 40 долларами в кармане.

В Америке Буба Касторский начал выступать перед русскими эмигрантами в ресторанах. Он вынужденно вернулся к тому, с чего начинал в детстве, — кривлялся перед ворами, так называемой русской мафией. Сам он по этому поводу шутил, выходя на сцену: «Здрасьте, бандиты и предатели Родины». И публика взрывалась аплодисментами.

Говорят, Сичкину с работой помог Олег Видов , который эмигрировал гораздо позже — в 1985 году. Видову предложили сыграть Леонида Ильича Брежнева в фильме «Последние дни». И Олег Борисович нашел в себе смелость отказаться от заманчивого для любого приезжего актера предложения, и, более того, порекомендовал Сичкина. Благодаря этой роли Бориса Моисеевича заметил Оливер Стоун и пригласил в свой фильм «Никсон» сыграть советского генсека.

Брежнев в исполнении Сичкина в фильме «Никсон» Оливера Стоуна

После перестройки актеру разрешили приехать в Россию. В 1994-м, после 15-летнего отсутствия, Буба Касторский оказался в Москве. Коллеги встретили актера с радостью и начали приглашать на съемки.

Казалось, что жизнь налаживается. Но неожиданно 22 марта 2002 года Борис Моисеевич скончался. Он жил в Нью-Йорке в районе для малообеспеченных граждан. В тот день он узнал, что его пригласили сыграть главаря русской мафии в очередном голливудском блокбастере. По этому поводу Сичкин немного выпил. Лифт в доме не работал, 79-летнему артисту пришлось подниматься на 6-й этаж пешком. Он вошел в квартиру, сел за стол и скончался от сердечного приступа.

Актера похоронили на бруклинском кладбище 24 марта. На прощании собралось много поклонников Сичкина. Но позднее жена попросила эксгумировать и кремировать тело, чтобы потом перевезти урну с прахом в Москву. Однако денег на перелет у вдовы не было. Позднее урну забрали друзья, и она хранилась у них до 2008 года. 18 апреля прах Бориса Сичкина захоронен в колумбарии Ваганьковского кладбища.