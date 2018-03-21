Глава Русской православной церкви приедет в Вологду 

На день Всех Вологодских святых на Вологодчину приедет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Такое обещание глава русской православной церкви дал накануне на встрече с губернатором области Олегом Кувшинниковым в Москве.
17 июня Патриарх посетит Воскресенский собор, где состоится освящение иконостаса. Также он побывает в Софийском соборе, Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре, храмах Череповца, Шексны и Кирилловского района.
«Вологодская область не чужое для нас место. К сожалению, никогда не был в самой Вологде, но много раз проезжал по территории региона. По природе и климату эти места близки к Петербургу, где я родился. И когда там жил, путешествовал именно по этой части нашей страны», — рассказал Глава русской православной церкви.
Как отметил Олег Кувшинников, в последний раз с Патриархом он встречался три года назад — в январе 2015 года. С тех пор число приходов выросло почти в два раза — со 168 до 327. Вдвое увеличилось и число монастырей, которых сейчас на Вологодчине восемь. При поддержке патриарха в Вологодской области возродилась и успешно функционирует Духовная семинария, которая готовит священнослужителей Православной Русской Церкви. Сейчас в ней обучается свыше 400 человек, постигающих более 40 дисциплин.
С 2014 года Вологодской митрополии передано 78 объектов религиозного назначения: 43 в собственность и 35 в безвозмездное пользование. В том числе — Воскресенский Собор в Вологде. Здесь возобновлены регулярные богослужения.
«Мы прилагаем все силы для проведения реставрации и ремонта храма, чтобы вернуть ему исторический облик. Найдены благотворители, которые финансируют восстановление собора. И в целом мы ведем большую работу по привлечению представителей деловых кругов области, меценатов, привлекаем крупные предприятия к решению вопросов по восстановлению святынь и духовного развития», — подчеркнул Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Строятся в регионе и новые храмы. Так, в Череповце при содействии компании «ФосАгро» построен храм Преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, восстановлено здание воскресной школы в поселке Абаканово. Возрождаются призаводские храмы: в честь святого пророка Елисея на Азотном комплексе, святой великомученицы Варвары на Фосфорном комплексе и храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона на базе отдыха «Сосновка». В поселке Шексна представители армянской диаспоры целиком за счет собственных средств проводят реставрацию церкви в честь Казанской иконы Божией матери. Ими же восстановлена церковь Николая Чудотворца в селе Сизьма.