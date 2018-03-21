Глава Русской православной церкви приедет в Вологду

17 июня Патриарх посетит Воскресенский собор, где состоится освящение иконостаса. Также он побывает в Софийском соборе, Спасо-Прилуцком Димитриевом мужском монастыре, храмах Череповца, Шексны и Кирилловского района.

«Вологодская область не чужое для нас место. К сожалению, никогда не был в самой Вологде, но много раз проезжал по территории региона. По природе и климату эти места близки к Петербургу, где я родился. И когда там жил, путешествовал именно по этой части нашей страны», — рассказал Глава русской православной церкви.

Как отметил Олег Кувшинников, в последний раз с Патриархом он встречался три года назад — в январе 2015 года. С тех пор число приходов выросло почти в два раза — со 168 до 327. Вдвое увеличилось и число монастырей, которых сейчас на Вологодчине восемь. При поддержке патриарха в Вологодской области возродилась и успешно функционирует Духовная семинария, которая готовит священнослужителей Православной Русской Церкви. Сейчас в ней обучается свыше 400 человек, постигающих более 40 дисциплин.

С 2014 года Вологодской митрополии передано 78 объектов религиозного назначения: 43 в собственность и 35 в безвозмездное пользование. В том числе — Воскресенский Собор в Вологде. Здесь возобновлены регулярные богослужения.

«Мы прилагаем все силы для проведения реставрации и ремонта храма, чтобы вернуть ему исторический облик. Найдены благотворители, которые финансируют восстановление собора. И в целом мы ведем большую работу по привлечению представителей деловых кругов области, меценатов, привлекаем крупные предприятия к решению вопросов по восстановлению святынь и духовного развития», — подчеркнул Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.