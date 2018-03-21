Нюша: «Надежное мужское плечо рядом позволяет немного расслабиться» 

«Хайп не интересует» — Вы чувствительны к интернет-сплетням? Нашла сегодня очередную новость о вашей беременности. Как реагируете? — У меня давно выработался иммунитет к подобным вещам. Как говорится, сплетни есть сплетни. И если новости о тебе ищут, читают, значит, помнят, интересуются. Я не отслеживаю информацию о себе в интернете, этим занимается пиар-директор. Иногда можем посмеяться над каким-то слухом, потому что по-другому реагировать на это не стоит. Не вижу смысла переживать из-за той или иной придуманной новости. Но сочувствую людям, которые всерьез воспринимают всю эту информацию из интернета. — Артисты к выходам клипов, синглов придумывают разные ходы, провоцируют скандалы — «ловят хайп». А вы с новой аудиторией не заигрываете. Рассчитываете на поклонников, которые с вами много лет? — Недавно вышел мой новый клип «Ночь». Мои поклонники знали и ждали этого события. Поэтому никакой скандальной промокампании в преддверии премьеры клипа мы не делали. Не вижу смысла гнаться за хайпом. Считаю, что нужно делать свою музыку, но ориентироваться на современные тенденции. И, к счастью, есть аудитория, которая все эти годы взрослеет, растет вместе со мной. Это те люди, которые воспринимают Нюшу в первую очередь как композитора и певицу. Мне очень приятно наблюдать за откликом на мое творчество. И всегда неинтересно быть на волне скоротечной моды, трендов с коротким сроком годности. — Школьники сейчас активно слушают рэперов. В текстах многих из них полно ненормативной лексики. Чувствуете опасность подобной моды? — Честно говоря, я тоже выросла в том числе и на западной хип-хоп-музыке. Рэп с нецензурной лексикой — это не что-то новое. Когда я была подростком, мало кто эти тексты переводил, а ведь глубины в них особо и не было, потому что немногие хип-хоп-исполнители вкладывали в них какой-то серьезный смысл. Чаще всего хип-хоп — стиль жизни, когда человек живет одним днем. Гуляет, отрывается, веселится, отдыхает, прожигает каждый день. А когда взрослеешь, такой лайтовый стиль жизни становится неинтересным. Раньше это был запретный плод. Теперь благодаря интернету где нет особых ограничений, любое музыкальное произведение доступно. Юное поколение в подростковом возрасте бунтует, потом этот интерес пройдет с возрастом. Нюша на дне рождения папы с сопродюсером Оксаной Шурочкиной, сестрой Марией, бабушкой и дедушкой, папой и братом Иваном (слева направо). — Кем вы чаще всего вдохновлялись в подростковые годы? — Когда только начинала карьеру, говорили, что я похожа на Бритни Спирс. Но я никому не подражала, а старалась найти свою изюминку, свое направление — слушала разнообразную музыку: Queen, Майкл Фрэнкс, Майкл Джексон, Стиви Уандер. С 11 лет я занималась танцами вместе со своим сопродюсером и хореографом Оксаной Шурочкиной, мастером спорта по спортивной гимнастике. В поисках стиля мы импровизировали — закрывали глаза и много танцевали вместе. В итоге выработался танцевальный стиль, над которым я продолжаю работать. С Оксаной Шурочкиной мы открыли танцевальную школу, где делимся опытом — помогаем молодым ребятам освоить разные танцевальные стили. И у них есть все шансы попасть в мой танцевальный коллектив. — Удивительно все же сложились ваши отношения с папиной женой Оксаной Шурочкиной. Вы все дружны между собой. — Мои мама и папа расстались, когда я была маленькой. Часто обиды и эгоизм родителей мешают наладить им отношения и общаться ради ребенка. Мои мама и папа оставили все обиды в стороне — договорились ради меня, поэтому я не чувствовала себя недолюбленной, никаких детских комплексов, которые могли бы перейти во взрослую жизнь, не было. Когда папа женился второй раз, мы стали проводить меньше времени с ним, но не потеряли связи, и он участвовал в моем взрослении. А с его женой Оксаной мы нашли общий язык и вскоре стали близкими подругами. — Многие дети поют в детстве. Когда вы начали и как вам помог папа? — Лет в пять он взял меня в свою звукозаписывающую студию. Помню, как мне надели на голову огромные наушники и я затянула «Колыбельную медведицы» из мультфильма «Умка». Потом дома стала стелить на пол полотенце — представляла, что это сцена, и что-нибудь напевала. Могла сама сочинить слова песенки, очень любила фольклор и частушку могла исполнить: «Я девчонка чертова, завела четвертого»… — Сочиняет ребенок и пусть сочиняет — подумал бы немузыкальный родитель. — А мой папа решил понять, есть ли у меня способности, и посоветовал что-нибудь сочинить. Когда мне исполнилось восемь, мне купили синтезатор, потом попросили друга семьи позаниматься со мной сольфеджио. Я в восемь лет написала свою первую песню на английском языке Night. В детстве Владимир Шурочкин разглядел у дочки музыкальный талант. — Ваша семья в свое время продала квартиру, чтобы вы смогли стать звездой. Как скоро расходы окупились? — За мной не было крупных компаний, продюсерских центров, спонсоров и нефтяных вышек, а для того чтобы тебя заметили, нужно было записываться в студии, снимать дорогостоящие клипы, шить сценические костюмы. На все это нужны были нереальные по тем временам для родителей деньги. И папа вместе с Оксаной (Оксана Шурочкина — жена Владимира и сопродюсер Нюши. — Авт.) предпринял серьезный шаг — продал квартиру. Не было никаких гарантий того, что деньги вернутся. Я даже не знаю, через сколько лет это произошло. Я в тот момент была юной, очень переживала каждый выход на сцену, боялась ее, стеснялась. Но научилась концентрироваться на песнях, на выступлениях. Я справилась, и спасибо всем, кто верил и верит в меня. У нас все, как в обычных семьях — У вас сейчас идет гастрольный тур по российским регионам. Раньше фанаты брали автографы, теперь предмет зависти у них — селфи со звездой. Что вам теперь дарят поклонники? — Мои поклонники знают, что я ценю подарки, которые они делают своими руками. Поэтому часто удивляют невероятные поделки. Вот недавно мне подарили букет, где каждая розочка — это мыло ручной работы. И еще мне дарят всякие сладости, пишут огромное количество писем — делятся личными историями. — Раньше в моде был гастрольный чес: непрерывные изматывающие концерты по городам страны с целью хорошо заработать. Как вы теперь гастролируете? — И сейчас существует несколько схем гастролей. Есть артисты, которые работают по старинке. Но есть и альтернативные способы работы. Мой график выстроен в более щадящем режиме, потому что для меня важно качество, а не количество. Хочу, чтобы концерты, пусть даже в самых небольших городках, соответствовали знаку качества моей команды и зритель остался под впечатлением от моего шоу «9 жизней». Нюша любит и умеет готовить. На фото — с мужем Игорем и блинами на Масленицу. — Стараетесь на долгие месяцы с мужем не расставаться? Теперь у вас все, как у других семейных людей: уезжая, готовите мужу кастрюлю супа на время своего отсутствия? — Конечно, все, как в обычных семьях. Стараемся проводить вместе как можно больше времени. Сейчас всю Россию не проеду, но есть города, в которые я давно не приезжала, но где меня очень ждут. В первую очередь еду к ним, но уже летом и осенью планирую продолжение своего тура по нашей большой стране. — Повзрослели и стали внимательнее относиться к здоровью? — Многие моменты играют роль, не только семейная жизнь. Длительные поездки, бессонные ночи в пути сейчас действительно даются уже не так легко, как десять лет назад. Ведь есть довольно сложные перелеты, а когда они каждый день, то это большая нагрузка на организм. В 18 лет море по колено, поэтому не задумываешься особо о последствиях, хотя о здоровье нужно думать. — Вы всегда мечтали стать мамой? Или это желание появилось, когда вышли замуж? — Для меня это абсолютно естественный процесс — женщина создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я с мыслью о том, что стану мамой, живу всегда. Не могу сказать, что теперь что-то поменялось. Просто, после того как я вышла замуж, внимание прессы ко мне в этом плане стало пристальнее. Нюша может обсудить с мамой Ириной любую тему — они уже давно лучшие подруги. — Какие советы мама давала вам в юности по поводу мужчин? — И мама, и бабушка с детства твердили мне, что девушка должна быть самодостаточной и независимой. — После замужества у вас с мамой стало больше или меньше поводов для общения? Насколько вы с ней близки, доверяете ли вы ей тайны, мысли? — В детстве я была девочкой достаточно закрытой, но мама смогла стать мне в первую очередь другом. Я начала с ней больше общаться, у меня не было от нее секретов — делилась с мамой абсолютно любыми своими проблемами. В итоге это вылилось в такую дружбу, что маме могу позвонить в любой момент и поделиться своими переживаниями. — Судя по вашим социальным сетям, вы с супругом любите путешествовать. Легки на подъем? — Очень, любим каждый раз изучать новые места, чтобы отдых был и полезным для организма, и продуктивным на впечатления. — Что в свободное время смотрите по телевизору? — Телевизор смотрю очень редко. А если он вдруг включается, то это происходит или ранним утром, тогда я попадаю на программу «Доброе утро» на Первом канале, или вечером, тогда смотрю шоу Вани Урганта. — Сейчас можно не смотреть телевизор, а скачивать кино и сериалы. Что в последнее время интересного посмотрели из сериалов или фильмов? — Буквально вчера посмотрела фильм «Место встречи» (мелодрама 2018 года режиссера Дэвида Махмуди. — Ред.). Очень впечатлил этот фильм. — Вы чувствуете, что изменились за время замужества? — Безусловно, некоторые перемены произошли. Когда рядом есть человек, который берет на себя ответственность, хочет облегчить мою жизнь, быть опорой… В психологическом плане надежное мужское плечо рядом позволяет немного расслабиться. Но я считаю, что девушка, выйдя замуж, не должна полностью становиться домохозяйкой. На данный момент в моей жизни стало еще больше гармонии. — Многие считают, что звезды не привыкли сами управляться с домашними делами. Вы сами готовите? — Я всегда была достаточно хозяйственной девушкой, меня так воспитали мама и бабушка. И с удовольствием всегда училась готовить. Сейчас готовлю чаще. Иногда я даже сама стараюсь побольше поводов найти, чтобы устроить совместный ужин с мужем.
Фото: личный архив.
Личное дело Нюша родилась 15 августа 1990 года в Москве. Отец — Владимир Шурочкин, музыкант, продюсер, композитор. Мама Ирина тоже увлекалась музыкой — окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В 11 лет Нюша начала выступать на сцене в составе группы «Гризли», в 17 победила в телеконкурсе «СТС зажигает суперзвезду». Композитор, лауреат музыкальных премий и фестивалей. В 2017 году — наставница шоу «Голос. Дети» (Первый канал), член жюри телепроекта «Успех» (СТС). Замужем, супруг — генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов.