Как сделать так, чтоб ребенок запоминал материал и хорошо учился: 11 важных условий

Больше движения

unsplash.com Элементарная зарядка по утрам, тренировки в спортивной секции или даже простые прогулки после школы помогут ребенку учиться гораздо успешнее!

С точки зрения эволюции наш мозг развивался в процессе труда и преодоления расстояния свыше 19 километров в день. Современные люди, как правило, ведут малоподвижный образ жизни. Но нам по-прежнему необходима активность.

Как показывают исследования, физическая нагрузка стимулирует работу мозга, помогает улучшить долговременную память, логическое мышление, внимание и способность решать новые задачи.

Нагрузки не должны быть слишком интенсивными: переутомление может нанести вред познавательной способности. Опытным путем было определено, что золотая середина — получасовые занятия аэробикой три раза в неделю.

В ходе одного эксперимента дети занимались бегом по полчаса 2–3 раза в неделю. Уже после трех месяцев их когнитивные способности значительно улучшились.

Здоровый сон Делать уроки или (тем более!) сидеть в социальных сетях допоздна — это очень плохая идея. Нашему мозгу необходим здоровый сон, чтобы успешно учиться.

Недостаток сна ухудшает умственную деятельность по всем возможным показателям: плохо влияет на внимание, рабочую память, математические способности, логическое мышление и моторику.

Самое интересное, что негативный эффект от регулярного недосыпания накапливается. Этот факт был детально исследован в научных экспериментах. В ходе одного из них время ночного отдыха ограничили шестью и менее часами. Через пять дней когнитивные способности испытуемых оказались такими же, как после двух суток без сна, то есть снизились на 60 процентов!

Маленькие группы

Существующая система образования не учитывает, что ученики одного возраста обладают разными интеллектуальными способностями. Ведь нейронные связи каждого мозга уникальны!

Ученики осваивают определенные знания за разное время и в разной степени. Когда детей много, преподавателю трудно уследить за всеми, поэтому должны существовать пределы количества обучающихся — чем меньше, тем лучше.

Маленькие классы обеспечивают успешную работу уже просто потому, что педагог может наблюдать за каждым ребенком. Занимаясь с небольшой группой, учитель лучше видит, когда ученики ошибаются, работают ли они в полную силу и насколько хорошо был понят материал.

При прочих равных условиях меньшие по размеру классы создают более благоприятную для учебы атмосферу.

Сначала ключевая идея, потом детали

unsplash.com Памяти свойственно сохранять самое главное из того, с чем мы сталкиваемся. Детали же можно восстановить, если вспомнить суть.

Мозг лучше воспринимает обобщенные концепции, а не частности.

Разумеется, детальные знания имеют очень большое значение для успешного обучения в школе. Интересно, что запоминать подробности можно, опираясь на смысл.

Если вы хотите, чтобы ребенок хорошо усвоил материал, не начинайте с деталей. Сосредоточьтесь на ключевой идее и выстраивайте подробности вокруг основных понятий.

Поддержание интереса

Внимание — это один из секретов высокой успеваемости. Оно неразрывно связано с интересом или важностью информации. Мы замечаем все необычное, непредсказуемое, отличающееся, вызывающее эмоции. Такие сигналы обрабатываются мозгом и запоминаются намного лучше, чем нейтральные.

Чем больше внимания мозг уделяет получаемым сигналам, тем лучше кодируется и, следовательно, сохраняется информация.

На среднестатистическом уроке обучающиеся теряют интерес примерно через 10 минут. Учитель должен учитывать эту особенность. По истечении 600 секунд необходимо привлечь внимание детей эмоционально значимым стимулом, связанным с темой, — ярким образом, новостью, показательным примером, рассказом на злобу дня, историей, анекдотом или шуткой.

Маленькие смысловые блоки

Большинство преподавателей вываливают на своих учеников чересчур много информации и дают слишком мало времени для ее переваривания. Специалисты, хорошо разбирающиеся в своей теме, просто забывают, каково быть новичком.

Чтобы улучшить процесс обучения, педагог должен преподносить информацию небольшими порциями, давая детям отдых между смысловыми блоками урока. На одну идею можно потратить 10 минут. За это время необходимо сформулировать конкретный тезис, а затем ясно, точно и подробно объяснить связь между деталями и основной концепцией. Потом желательно воспользоваться ловушкой для поддержания внимания (см. предыдущий пункт) и плавно перейти к следующей мысли.

Однозадачность

Понаблюдайте, как ребенок выполняет домашнюю работу. Он слушает музыку и ведет активную переписку с друзьями? На компьютере открыто сразу несколько окон и программ, не имеющих отношения к учебе? Разумеется, в такой обстановке трудно сконцентрироваться на задании.

Ученые доказали, что мультизадачность — это миф. Мозг не способен уделять внимание одновременно нескольким разным вещам. Невозможно оставаться сосредоточенным и качественно обрабатывать информацию, перескакивая от одного дела к другому.

Постарайтесь сделать так, чтобы учащегося окружало как можно меньше отвлекающих факторов, — и его результаты точно улучшатся.

Повторение

Ученики забывают 90 процентов того, что изучают в классе, в течение 30 дней. Причем бо́льшая часть информации улетучивается из головы в первые часы после урока.

Продлить срок хранения информации можно путем ее планомерного воспроизведения через определенные промежутки времени. Количество повторений и интервал между ними критически важны для перехода из кратковременной памяти в долговременную.

В идеале пройденный материал нужно повторить еще два раза в течение суток (лучше сделать это в первые часы после урока). Потом необходимо вернуться к информации через три или четыре дня.

Для окончательного закрепления знаний желательно повторять определенные темы раз в полгода. С учетом прогресса содержание обзорного материала можно корректировать. Такой подход занимает много времени, но приносит огромную пользу при изучении любого предмета, особенно иностранных языков.

В момент обучения память непостоянна — повторения делают ее более надежной.

Снижение уровня стресса

unsplash.com Выброс гормонов стресса (адреналина и кортизона) — это защитная система организма. Она предназначена для включения моментальной реакции на серьезную, но кратковременную угрозу для жизни.

Однако в современном мире стресс зачастую измеряется не секундами встречи с реальной опасностью, а часами, днями и месяцами психоэмоциональных нагрузок. В этом случае гормоны отравляют наш организм.

Слишком сильный и продолжительный стресс вредит обучению. Дети, страдающие от нервного напряжения, не очень успешны в математике и языках. Их память гораздо слабее, чем у других. Они хуже обобщают и адаптируют имеющуюся информацию к новым сценариям. Им трудно сосредоточиться.

В экстремальных условиях гормоны стресса способны даже повредить ткани головного мозга!

По наблюдениям исследователей, дети, которые постоянно наблюдают ссоры родителей или испытывают сильное психологическое давление, демонстрируют более низкую успеваемость, чем их сверстники, живущие в спокойных условиях. Так что один из важнейших факторов успеха в учебе — стабильная эмоциональная ситуация дома и в школе.

Мультисенсорная среда

unsplash.com Чем больше органов чувств задействовано во время учебного процесса, тем лучше запоминается информация.

В ходе экспериментов, которые проводил когнитивный психолог Ричард Майер, группы, работавшие в мультисенсорной среде, всегда демонстрировали лучший результат, чем те, кто получал информацию только по одному каналу (например, через слух или зрение).

Если хотите, чтобы ребенок лучше усвоил тему, представьте информацию не только в вербальной, но и в визуальной форме. Один из эффективных методов — использовать анимацию совместно с устным повествованием. При этом важно соблюдать принцип согласованности: посторонний материал лучше исключить.

Подумайте, как еще можно задействовать зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые и обонятельные стимуляторы в сочетании с традиционными способами подачи материала.

Поощрение врожденного любопытства

Дети рождаются с неутолимой любознательностью и сильным желанием изучать мир. Они с удовольствием пробуют новое, анализируют предметы и их свойства, ставят опыты (сначала незатейливые, потом более сложные).

Каждый ребенок — исследователь от природы. Все, что от вас требуется, — поощрять его стремление к познанию.

Нужно создать такие условия, чтобы ученик мог активно тестировать окружающую среду, следовать зову своего мозга, экспериментировать, наблюдать, делать собственные открытия, приобретать знания в процессе игры, применять теорию на практике и получать удовольствие от этого процесса.

По материалам книги «Правила мозга».

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