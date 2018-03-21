Под Воронежем состоялся финал конкурса «Сударушки 2018»

В завершающий этап конкурса вышли 8 финалисток.

Финальный этап межрайонного конкурса «Сударушки 2018» прошёл в селе Колодезное. Это ежегодное творческое состязание для школьниц Новоусманского и Каширского районов на приз депутата областной думы Игоря Алименко.

В завершающий этап конкурса вышли 8 девочек, им предстояло выступить сразу в нескольких номинациях — «визитная карточка», «интеллектуальный конкурс», «танец» и «причёска». Оценивало выступление конкурсанток авторитетное жюри, которое в этом году возглавил заслуженный артист Воронежской области, актёр театра драмы Юрий Смышников . Главной темой состязаний было выбрано «волонтёрство». — Этот год имеет некую особенность. Он объявлен годом волонтёрства. У нас два конкурса именно на эту тему рассчитанные. «Визитная карточка» — там они раскрывают, если участвуют в волонтёрстве. Как правило, выясняется, что очень многие помогают пенсионерам и друг другу. И второе, у них есть перечень довольно сложных вопросов — о движении волонтёрсва, об истории движения, — рассказал депутат Воронежской областной думы Игорь Алименко.

В итоге звание победительницы конкурса «Сударушки-2018», переходящий кубок и главный приз — смартфон достались Алине Кирьяновой из села Боево. А все финалистки получили призы и подарки от Игоря Алименко. — Несколько лет подряд я ездила на этот конкурс в группе поддержки и подумала, а почему бы и мне самой не попробовать. И вот получилось выиграть конкурс в Новоусманском районе. Волнение, конечно, присутствует, стеснения, я думаю, нет, — призналась финалистка конкурса «Сударушки 2018» Екатерина Хозяйнова.