Блогер Вера Афанасьева: Сегодня Всемирный день поэзии 

Гомер, Шекспир, Пушкин, Блок и тысячи других прекрасных поэтов — без них жизнь человечества, культура и цивилизация были бы совсем другими.
Это вы объяснили людям, что такое любовь, красота, страдание.
Это вы обратили их внимание на то, как прекрасен рассвет и раскрывающийся цветок.
Это вы обозначили пределы человеческих чувств и возможностей.
Я вообще считаю всякий прекрасный текст поэтическим, так что и Гоголь с Маркесом для меня поэты.
Виват, поэзия!
А всех, читающих и пишущих стихи, всех, кого любят Эвтерпа, Эрато и Каллиопа, поздравляю!