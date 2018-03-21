Блогер Вера Афанасьева: Сегодня Всемирный день поэзии

Гомер, Шекспир, Пушкин, Блок и тысячи других прекрасных поэтов — без них жизнь человечества, культура и цивилизация были бы совсем другими.

Это вы объяснили людям, что такое любовь, красота, страдание.

Это вы обратили их внимание на то, как прекрасен рассвет и раскрывающийся цветок.

Это вы обозначили пределы человеческих чувств и возможностей.

Я вообще считаю всякий прекрасный текст поэтическим, так что и Гоголь с Маркесом для меня поэты.

Виват, поэзия!

А всех, читающих и пишущих стихи, всех, кого любят Эвтерпа, Эрато и Каллиопа, поздравляю!