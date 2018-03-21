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Блогер Вера Афанасьева: Сегодня Всемирный день поэзии
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Блогер Вера Афанасьева: Сегодня Всемирный день поэзии 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Гомер, Шекспир, Пушкин, Блок и тысячи других прекрасных поэтов — без них жизнь человечества, культура и цивилизация были бы совсем другими.
Это вы объяснили людям, что такое любовь, красота, страдание.
Это вы обратили их внимание на то, как прекрасен рассвет и раскрывающийся цветок.
Это вы обозначили пределы человеческих чувств и возможностей.
Я вообще считаю всякий прекрасный текст поэтическим, так что и Гоголь с Маркесом для меня поэты.
Виват, поэзия!
А всех, читающих и пишущих стихи, всех, кого любят Эвтерпа, Эрато и Каллиопа, поздравляю!
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