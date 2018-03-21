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Завистливый трансгендер столкнул со сцены королеву красоты
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Завистливый трансгендер столкнул со сцены королеву красоты 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Мексике на конкурсе красоты для трансгендеров завистливая участница столкнула победительницу со сцены. На видео инцидента обратило внимание издание The Mirror.
Инцидент произошел в городе Куэнкаме на юге страны. На ролике Кристиану Каррилло (Cristian Carrillo), называющему себя Леди, вручают награду за второе место на конкурсе красоты для трансгендеров «Королева королев». Однако Леди яростно отбрасывает свою ленту и сталкивает со сцены победительницу по прозвищу Кения. При падении она отделалась ушибами и ссадинами.
Всего в конкурсе участвовало три человека. Как сообщает издание, на следующий день Карилло извинилась перед соперницей на своей странице в Facebook в закрытой записи и поздравила с победой.
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