В ЮЗАО стали известны имена победителей конкурса юных чтецов 

В библиотеке № 183 имени Данте Алигьери на Юго-Западе Москвы прошел окружной этап конкурса чтецов, проводящегося в рамках литературного проекта «Живая классика». Всего в проекте принимают участие дети из 80 стран мира. В нашей стране в конкурсе чтецов участвуют библиотеки 85 субъектов Российской Федерации. Благодаря проекту «Живая классика» к мировой литературе регулярно приобщаются около 2,5 миллиона детей.
В этом году возрастные рамки участников расширились. Теперь ребята могут участвовать в конкурсе, начиная с 5-го класса. Появился у них стимул и для серьезной работы, так как выступать с различными произведениями можно теперь несколько лет подряд, что позволяет школьникам совершенствовать свое мастерство в борьбе за победу. В этот раз ребята обратились к довольно непростым произведениям. В их исполнении прозвучали отрывки творений Дэниела Киза, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Юрия Коваля, Сергея Куцко, Михаила Шолохова.
В составе жюри оценивал подготовку чтецов народный артист России Виктор Никитин. После подведения итогов он подробно разобрал каждое выступление и указал ребятам, над чем им необходимо работать для достижения сценического успеха. В итоге жюри остановило свой выбор на трех лучших чтецах, которые смогут представить наш округ на городском этапе соревнований. Ими стали Джиргал Бембинова, Алексей Руди и Андрей Кононов. Все победители получили в качестве призов интересные книги от столичного Департамента средств массовой информации и рекламы.
«Районный тур — время и возможность посетить библиотеку. Мы именно для того этот тур и задумывали, чтобы привести наших участников в библиотеки и показать им море бесплатных возможностей. Мы никогда не думали о том, чтобы просто использовать библиотеку как бесплатную площадку, наоборот, мы воспользовались конкурсом как поводом, чтобы показать читающим детям чудо: бери с полки все, что хочешь, возвращай, когда сможешь, а тебе еще и объяснят, расскажут, что самое интересное можно взять. Библиотеки меняются, во многих действительно хочется проводить все свободное время», — рассказала президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.