Книжкиной неделе дан старт

Бывая в Москве, замечательный писатель, автор многочисленных книг, а их уже более 60, исторических биографий для детей и взрослых, Лауреат Государственной премии Правительства Российской Федерации в области культуры в 2011 году Валерий Михайлович Воскобойников непременно приходит в нашу детскую библиотеку №208 — Центр культурного наследия В. И. Даля. Рассказывает о своих книгах, о своей жизни, а испытать ему довелось немало. Так было и сегодня накануне открытия Всероссийской Недели детской и юношеской книги.

Сама атмосфера встречи была по-особенному тёплой, душевной. Именно так и встречаются добрые друзья.

Валерий Михайлович рассказал ребятам о себе, о том, каким непростым было его детство — маленьким мальчиком он пережил блокаду Ленинграда. Впоследствии он написал об этом страшном времени много книг для детей: «Девятьсот дней мужества», «Вперёд, сынки!», «Оружие для Победы» и многие другие. Писатель рассказал и о книге, посвященной врачу древности Авиценне, труды которого составляют основу всей современной медицин и о многих других книгах.

Рассказал Валерий Михайлович своим юным читателям и о творческом пути: как он стал писателем, кто ему помогал делать первые шаги в литературе, когда и где был напечатан его первый рассказ. А будущий писатель опубликовал его в 1962 году, когда вернулся домой после службы в армии.

«Жизнь замечательных детей» — эта книжная серия, собравшая в себя увлекательные рассказы о детстве исторических личностей — одна из любимых книг современных мальчишек и девчонок. Валерий Михайлович рассказал ребятам, как он работал над этими книгами, где собирал материал и признался, что ему пришлось немного пофантазировать, рассказывая о детстве великих людей, как, впрочем, и любому писателю.

Мальчики и девочки очень внимательно слушали Валерия Михайловича, а потом, наперебой, стали задавать ему свои «читательские» вопросы, на которые Валерий Михайлович подробно и остроумно отвечал: «Любили ли Вы ходить в школу?», «Есть ли у Вас хобби?», «Любите ли Вы животных? Какие животные живут у Вас дома?», «Какую книгу Вы сейчас пишете? О чём она?», «Какая из Ваших книг у Вас самая любимая?», «А Ваши дети тоже стали писателями?» и многие другие.

Время за общением пролетело незаметно, и встреча подошла к концу. Со словами искренней признательности юные читатели поблагодарили писателя за его книги дружными и продолжительными аплодисментами, сфотографировались с ним на память, а потом выстроились в очередь за автографом. Я тоже попросила у писателя ещё один автограф для нашей библиотеки со словами: «Дорогим читателям замечательной библиотеки».