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Пугачёва серьезно больна?
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Пугачёва серьезно больна? 

Карельские вести 2 часа назад
На днях прима российской эстрады опубликовала своё фото без мейк — апа и фильтров. В своём инстаграмме, звезда выставила фото после бани, на что получило много негатива.
С легким паром!Завтра с чистой совестью пойду на выборы.
A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Mar 17, 2018 at 2:07am PDT  Звезда не стала молчать и ответила всем своим не доброжелателям.
люди, давайте будем добрее. старость придет к каждому из нас. мой организм так же с возрастом дает сбои. у меня началась отдышка, я не могу бегать. не нужно меня хоронить. я живу ради двух замечательных детей. желаю вам всем побольше здоровья и долголетия. самое главное оставайтесь молоды душой. не нужно направлять свой негатив сюда и высказывать его о моей старости. я до последнего вздоха буду радоваться своим детям и вспоминать полные залы которые кричали «браво» Больше мне сказать не чего. давайте жить дальше и радоваться каждому дню.
Поклонники звезды, после такого заявления стали переживать о ее здоровье. После этого так же начали появляться слова поддержки и восхищения.
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