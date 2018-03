Пугачёва серьезно больна?

На днях прима российской эстрады опубликовала своё фото без мейк — апа и фильтров. В своём инстаграмме, звезда выставила фото после бани, на что получило много негатива.

С легким паром!Завтра с чистой совестью пойду на выборы.

люди, давайте будем добрее. старость придет к каждому из нас. мой организм так же с возрастом дает сбои. у меня началась отдышка, я не могу бегать. не нужно меня хоронить. я живу ради двух замечательных детей. желаю вам всем побольше здоровья и долголетия. самое главное оставайтесь молоды душой. не нужно направлять свой негатив сюда и высказывать его о моей старости. я до последнего вздоха буду радоваться своим детям и вспоминать полные залы которые кричали «браво» Больше мне сказать не чего. давайте жить дальше и радоваться каждому дню.

Поклонники звезды, после такого заявления стали переживать о ее здоровье. После этого так же начали появляться слова поддержки и восхищения.