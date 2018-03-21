Псковский госуниверситет открыл всероссийский центр обучения педагогов работе с инвалидами

ПСКОВ, 21 марта. / ТАСС /. Псковский государственный университет (ПсковГУ) совместно с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области (ЦЛП) начали обучать педагогов из всех регионов РФ уникальным методикам по комплексному сопровождению людей с инвалидностью. Об этом сообщил ТАСС руководитель стратегического проекта ПсковГУ «Медицина и особенные люди», директор ЦЛП Андрей Царев.

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области оказывает методическую, экспертную и информационно-аналитическую поддержку образовательным учреждениям России, которые работают с детьми с особыми возможностями здоровья. В центре внедряют современные технологии по развитию и обучению таких детей. В 2017 году ЦЛП стал Федеральным ресурсным центром по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями развития.

"При поддержке ПсковГУ работа начнется в масштабах страны, на базе университета мы сформировали тиражируемую модель комплексного сопровождения людей с инвалидностью. То есть к нам будут приезжать со всей страны, от Владивостока до Калининграда, те, кто занимается работой с людьми с ограниченными возможностями. Специалисты ЦЛП будут обучать коллег правильно работать с такими людьми, ведь у нас, в Псковской области, разработана и действует уникальная система сопровождения, включая комплексное сопровождение людей с особенностями развития от рождения до зрелого возраста", — сказал собеседник агентства.

Царев также сообщил, что финансирование этого проекта составит 15 млн рублей, причем все средства федеральные. «Используются федеральные средства, по линии Министерства образования и науки , это порядка 15 млн рублей. Специалисты из других регионов страны, которые будут к нам приезжать, не будут оплачивать курсы. Обучение будет вестись бесплатно, оплатить нужно будет только проезд и проживание», — сказал директор ЦЛП.

Он также пояснил, что ЦЛП готов научить коллег из других регионов разным методикам, которые помогут установить коммуникацию с людьми с ограниченными возможностями. «Специалисты научатся правильно подбирать средства для общения с такими людьми. Есть специфические жесты, мимика, телодвижения, есть электронные средства, графические изображения, которыми должен научиться пользоваться такой человек. В частности, эрготерапевт научится подбирать такие средства, которые бы помогали человеку быть более независимым, используя или какие-то приспособления, или через обучение», — сказал Царев.

Возможности и перспективы центра лечебной педагогики

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения существует в Псковской области с 1993 года. В его состав входит пять отделений: ранней помощи «Лим-по-по», дошкольное и школьное отделения, дистанционного образования и учебного проживания, где под присмотром специалистов дети учатся жить самостоятельно, отдельно от родителей. Специалисты центра разработали образовательную модель, которая подразумевает полное сопровождение детей-инвалидов в течение всей жизни и заменяет специализированные дома-интернаты для людей с тяжелыми и множественными нарушениями здоровья.