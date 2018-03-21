Юлия Снигирь: После съемок у Бондарчука я впала в депрессию

После выхода сериала «Кровавая барыня», где Юлия Снигирь сыграла жестокую помещицу Салтычиху, о 34-летней актрисе заговорили с новой силой. На поверхность пресса вытаскивает все факты из ее биографии, от обсуждения не ускользает ничего личного — ни ее роман с оператором Максом Осадчим, ни романтические отношения с Данилой Козловским , ни нынешний фактический брак с Евгением Цыгановым . Какова же она — покорительница мужских сердец?

Из учителей — в актрисы

Я узнала Юлию лично сразу после выхода большого проекта Федора Бондарчука «Обитаемый остров». В нем она сыграла главную героиню Раду Гаал. Даже в ту пору она не стремилась раздавать интервью направо-налево. Подходила к журналистам крайне разборчиво.

В нашу первую встречу я увидела, что эта молодая актриса прекрасно понимает, чего от жизни хочет, а хорошее образование явно помогает ей отличить зерна от плевел.

Юлия не сразу попала в Москву и в актрисы. Она родилась в городе Донской.

— Это час езды от Тулы, — рассказывала она мне. — Там сейчас очень грустно, людям работать негде. Хорошо, что я папу и маму в Москву успела перевезти. Вообще, честно говоря, я не мечтала быть актрисой. Хотела получить хорошее образование, поехала в столицу и поступила в педагогический.

После окончания института Снигирь успела поработать в школе учительницей английского и поняла, что это не ее. Однажды в интернете увидела объявление: «Приглашаются девушки на кастинг для рекламы джинсов». Поехала туда, но ее не взяли. Какой-то фотограф порекомендовал ей обратиться в модельное агентство. Так она попала в Point, куда на один из кастингов пришла Татьяна Талькова, ассистент по актерам Валерия Тодоровского , и пригласила на пробы к фильму «Стиляги».

— Я пробовалась на Поли, которую потом сыграла Оксана Акиньшина , — говорила Юлия. — Тодоровский сказал, что у меня большие способности и мне срочно надо бросать модельное дело и идти учиться в театральный. Я и пошла. К моему сожалению, в «Щуке» часто говорили, что в кино снимаются бездарности. Я Владимира Абрамовича Этуша спросила: «Правда, что для того, чтобы сниматься в кино, никакого таланта не нужно?» Он удивился: «Кто вам такое сказал?»

«Я пыталась Дарью оправдать»

После «Обитаемого острова» актриса признавалась, что испытала депрессию. Съемки были долгими и тяжелыми. В каком-то смысле ей приходилось опекать еще и Васю Степанова, снимавшегося вместе с ней в главной роли:

— У него такой характер стеснительный. А у меня к нему сестринские чувства. За время съемок «Обитаемого острова» мы с ним ни разу не поссорились.

Года полтора Юлия нигде не снималась, приходила в себя. От проходных ролей отказывалась. Хотелось сыграть стоящее. В итоге воплотила на экране образ Екатерины II в фильме «Великая», а теперь — Салтычихи.

— Мне прислали сценарий. И я от него отказалась сразу же. Наверное, меня напугала тема, — признается сейчас Юлия Снигирь.

На протяжении 16 серий авторы киносаги «Кровавая барыня» исследуют устройство души помещицы, которая била дворовых людей плетьми, батогами и поленьями, драла волосы, прижигала каленым железом, морозила на улице, топила. Особенно не любила барыня молодых девушек. Зато любила двоих мужчин, почти одновременно.

— Она считала, что право имеет, понимаете? На всё, — комментирует эту свою роль Снигирь. — И не нужно забывать, что в то время жестокое обращение с крестьянами было нормой. Просто неуправляемые вспышки гнева и страшная параноидальность Салтычихи довели эту ситуацию до крайней степени. Ее жестокость невозможно оправдать, но к ней самой можно проникнуться жалостью. Мне очень, очень жаль Дарью — но именно ту Дарью, какую я пыталась показать.

Свою личную жизнь Юлия старательно оберегает от чужих глаз, и сейчас даже больше, чем раньше, когда она встречалась с кинооператором Максимом Осадчим , снявшим «Обитаемый остров». Несколько лет тому назад она мне хоть что-то рассказала:

— Максим, безусловно, оказывает на меня свое влияние, потому что безумно талантливый человек. Я многому у него учусь — чувству стиля, как выстраивать композицию. Когда мы смотрим вместе кино, обсуждаем изображение.

— А вообще как у вас обычно строится день?

— По возможности стараюсь заниматься спортом, йогой. Читаю книги. «Преступление и наказание», «Мастера и Маргариту» могу перечитывать по много раз. Стараюсь уделять какое-то время дому. Я, например, люблю печь пироги…

Потом уже Юлия никак не комментировала слухи в прессе о своих отношениях с актером Данилой Козловским, с которым снималась в «Распутине». Хранила молчание и когда оказалась в центре скандала, родив сына Федора от красавца-актера Евгения Цыганова. Тот ради нее оставил свою предыдущую гражданскую жену — актрису Ирину Леонову , с которой у него семеро детей.

Сейчас они с Цыгановым изредка попадают в светскую хронику, появляясь на каких-либо премьерах. В социальных сетях актриса свою личную жизнь никак не светит. Может, оно и правильно. Крепче будут отношения.

Почему Юлия рискнула обнажиться?

Сегодня журналисты припомнили, как Юлия Снигирь снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim 2009 года. Когда журнал только вышел, я спрашивала Юлию:

— Как вы рискнули обнажиться?

— В прессе сразу появились заметки, что якобы режиссеры из-за этого мне стали отказывать в ролях. Бред какой-то! Не отказывают. До Maxim у меня была не совсем удачная съемка в FHM, где я предстала в образе работницы какой-то фабрики. Я вышла почему-то большой, массивной и агрессивной. И мне после этого захотелось сделать что-то красивое. Мы попытались воссоздать Париж, атмосферу будуара. Под кроватью у меня печатная машинка, книги, старинные чемоданы. Хотя там и есть какая-то степень оголенности, но выглядит все это, на мой взгляд, не пошло. Я пошлость сама не люблю.