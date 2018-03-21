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«Я не сломаюсь». Певица из Ухты представит Россию на Евровидении-2018
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«Я не сломаюсь». Певица из Ухты представит Россию на Евровидении-2018 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Представлять нашу страну на международном музыкальном состязании будет Юлия Самойлова. Девушка с непростой судьбой и характером, кажется, в очередной раз доказала: если целенаправленно идти к своей мечте, то она обязательно сбудется.
Жители Коми не успели ещё отойти от успеха лыжницы из Сосногорска Юлии Белоруковой — она принесла отечественному спорту две бронзы на Олимпиаде в Южной Корее. И вот снова хорошая весть: наша землячка споёт на европейском конкурсе. Это приятно вдвойне, ведь год назад вокалис­ка уже собиралась на Евровидение (тогда конкурс проходил в Киеве), но, увы, выступление не состоялось. Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за её выступления в Крыму в 2015 году.
Однако отступать не в характере Юли.
Возможности без границ
Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте. Несмотря на серьёзные физические недуги, девочка училась в школе наравне со своими сверстниками. С 1 по 4 класс родители приносили Юлию в школу, а затем будущая певица обучалась на дому.
«Родители не делали для неё поблажек, требовали, чтобы Юля проходила всю школьную программу, — вспоминает школьная учительница будущей звезды Наталья Прохорова. — Дома она передвигалась самостоятельно: доползала на руках и открывала мне дверь».
Коляска не стала для Юли приговором: у неё был свой круг друзей, она участвовала во всех школьных концертах. Кстати, любовь к музыке Самойловой с малых лет прививала мама.
«Юля пела о Богородице, о любви к жизни. Я помню её как человека с несгибаемым характером. Она светлая и добрая, всегда улыбалась», — говорит педагог.
В школьные годы Юлия успешно участвовала во многих музыкальных конкурсах и не раз становилась призёром. Широкую популярность вокалистка из Ухты получила после участия в проекте Аллы Пугачёвой «Фактор А» в 2013 году. Тогда Самойлова заняла второе место, а Пугачёва отметила её премией «Золотая звезда Аллы». После этого Юлия приняла участие в торжественной церемонии открытия Зимних Паралимпий­ских игр в Сочи в 2014 году.
Песня со стержнем
Сейчас команда Юлии Самойловой готовится к Евровидению. Главное, что выбрана песня, с которой певица выступит в португальском Лиссабоне 10 мая.
«Это не просто нежная баллада, а песня со стержнем. Она подчёркивает мой бойкий характер, и мне это нравится. Она про меня. Я себя в ней чувствую настоящей», — признавалась Самойлова перед премьерой песни на ТВ.
«У нас замечательный исполнитель, прекрасная песня, наполненный смыслом очень красивый номер, — рассказал музыкальный продюсер Юрий Аксюта. — И как всегда — наилучшие ожидания от конкурса, который пользуется у нас в стране большой популярностью! Россия возвращается!»
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