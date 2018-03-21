В СВАО стартовал конкурс на разработку памятника героям сопротивления в концлагерях и гетто

В Северо-Восточном округе объявлен конкурс на разработку творческой концепции скульптурной композиции под открытым небом. Композиция будет посвящена героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны. Конкурс стартовал в Еврейском музее на улице Образцова.

Эта скульптурная композиция не дать забыть современникам о том, что произошло с миллионами ни в чем не повинных людей, не допустить повторения подобной трагедии и почтить память тех, кто уже никогда не сможет рассказать миру о зле.

Этот конкурс приурочен к 75-летию восстания в нацистском лагере Собибор и продлится до 20 мая. Объявление итогов — 30 мая. Конкурсные работы трех финалистов выставят в Еврейском музее и центре толерантности в период с 20 мая по 1 июня 2018 года. Финалисты также получат денежные премии.