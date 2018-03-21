В Доме культуры «Смена» прошел тренинг по актерскому мастерству

На минувшей неделе в Доме культуры «Смена» состоялся тренинг по актерскому мастерству, который провела студентка театрального колледжа МИТУ-МАСИ Диана Надарейшвили. Об этом сообщили в администрации учреждения.

-Вместо запланированных полутора часов занятие продлилось целых четыре часа. Участники тренинга были в восторге от занятия и не хотели расходиться, — поделились в администрации ДК. — В этот день все желающие смогли познакомиться с упражнениями на внимание, узнали как нужно работать с партнером, а также попробовали выполнить этюды на органическое молчание и пристройку.

Кстати, в «Смене» действует театр «Поколение друзей», где всегда открыт набор в детские группы. Так, в учреждении есть студия «Куклы» для малышей от 5 до 7 лет, студия актерского мастерства «Со-творение» для детей с 8 до 10 лет, а также группа для ребят от 11 до 15 лет. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-916-550-54-33. (ип)