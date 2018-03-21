Литературно-музыкальная программа «Мост через столетие» пройдет на Преображенке

Романсы на стихи поэтов Серебряного века прозвучат в Шолоховской библиотеке. Перед читателями выступят лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, вокалисты Лариса Чернова и Виктор Агранович.

Дополнительные краски в раскрытие темы внесут отрывки из книг ученицы Николая Гумилева, прозаика и поэтессы Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Слушатели узнают, как видела происходящее непосредственная участница событий. Отрывки прочитает актриса Валерия Лобанова.

Преображенцы услышат романсы в исполнении Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Лариса Чернова, сопрано, и Виктор Агранович, баритон. А Виктор Агранович — талантливый вокалист, пианист и композитор, порадует публику своим исполнительским искусством.

Концерт пройдет 22 марта в 15 часов. Мероприятие бесплатное.