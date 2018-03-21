Литературно-музыкальная программа «Мост через столетие» пройдет на Преображенке 

Романсы на стихи поэтов Серебряного века прозвучат в Шолоховской библиотеке. Перед читателями выступят лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов, вокалисты Лариса Чернова и Виктор Агранович.
В этот четверг, 22 марта, в Центральной библиотеке им. М. А. Шолохова прозвучат романсы на стихи поэтов Серебряного века русской литературы. Название программы отсылает к октябрю 1917 года. Поэты по-своему видели изменения в общественной жизни России. Поэту концерт решено посвятить столетию октябрьских событий. На мероприятии прозвучат романсы композитора Виктора Аграновича, написанные на стихи Николая Гумилева, Александра Блока, Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Валерия Брюсова, Игоря Северянина, Анны Ахматовой, Ивана Бунина.
Дополнительные краски в раскрытие темы внесут отрывки из книг ученицы Николая Гумилева, прозаика и поэтессы Ирины Одоевцевой «На берегах Невы» и «На берегах Сены». Слушатели узнают, как видела происходящее непосредственная участница событий. Отрывки прочитает актриса Валерия Лобанова.
Преображенцы услышат романсы в исполнении Лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов Лариса Чернова, сопрано, и Виктор Агранович, баритон. А Виктор Агранович — талантливый вокалист, пианист и композитор, порадует публику своим исполнительским искусством.
Концерт пройдет 22 марта в 15 часов. Мероприятие бесплатное.