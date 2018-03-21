«Лидер — он такой жандарм, всё контролирует». Известные дрессировщики рассказали как стать своим среди львов

Фото Александра ВОЛОЖАНИНА«Лидер — он такой жандарм, всё контролирует». Известные дрессировщики рассказали как стать своим среди львов

Они во многом уникальны — эти знаменитые дрессировщики-зоопсихологи. Ольга БОРИСОВА-младшая не так давно была единственной в мире соло-дрессировщицей львов. А голову её мужа Алексея МАКАРЕНКО каждый из их шести львов послушно берёт в свою пасть — зрелище не для слабонервных. Львы у них живут не как у всех — в отдельных клетках, а все вместе, в общем вольере. Пара говорит, что таких ненормальных, как они, практически нет. О царе зверей Ольга и Алексей знают, кажется, всё.

Добрые кошечки

…Выступление закончено, львы отправляются на покой. А Ольга и Алексей отдыхают в гримёрке. Усталой рукой Ольга распускает волосы, и они стелятся волной до самого пола…

— Посмотрите на мою маму, — заметив мой восторженный взгляд, показывает она мне фото красавицы на манеже, что стоит в гримёрке на окне. Это у нас семейное — у всех членов семьи великолепная шевелюра.

Впрочем, не только это. Ольга во всём похожа на маму. Те же огромные глаза, нежный овал лица и железная воля. А ещё — любовь к огромным львам, передающаяся в семье из поколения в поколение. Борисова — представитель знаменитой династии дрессировщиков, фактически родоначальников зоопсихологии в работе со львами.

— Мой прадед был последним представителем «дикой дрессуры», — рассказывает Ольга. — Это такой особый антураж выступлений — с хлыстами, стрельбой на арене и полутора десятком львов. Мой дед стал родоначальником гуманной дрессуры, в которой львы были уже не подчинёнными, а равноправными партнёрами. У него в программе появился юмор. Мама разработала методику контактной дрессуры, благодаря которой львы выглядят добрыми кошечками. Я пошла по её стопам, но контакт с животными сделала ещё сильнее. И мы с мужем исполняем трюки все вместе — вместе с четвероногими артистами. Подвинуть жандарма

— Но везде говорят и пишут, что львы не дружат. Как вам удалось собрать вместе аж семерых?

— Что значит дружат — не дружат? Никогда не дерутся? Но конфликт заложен в любых отношениях, при любом развитии событий у всех — и у зверей, и у людей. Вот живёт пара с родителями, разве бывает, что они ни разу не поссорятся? Но это вовсе не значит, что они друг друга не любят!

— А ваши львы все родственники?

— Нет, но дело не в этом. Это абсолютная дружба, любовь, консолидация. Дружим, дружим, а потом — бах! — и стычка! Это нормально. Люди слишком рафинированы, им иногда не хватает силы воли, чтобы пойти и помириться, признать свои ошибки, на это хватает смелости у единиц. То же самое и в прайде (группе львов. — Авт.).

— Кстати, кто у них старший, кто младший?

— У них всего пять месяцев разницы, они из разных гнёзд, есть пара братьев. Старший родился 1 июня 2012-го, самый младший — 1 октября. Классическая схема набора группы. В таком случае минимизирован травматизм. Потому как если у животных большая разница в возрасте, драка может закончиться трагически. А когда они вместе растут, всё проще. И всегда маленькие — самые вредные!— Кто же у львов главный?

— У них идёт постоянная борьба за лидерство. И нет отношений вожак — подчинённые. Номер один, номер два, номер три… Эта иерархия постоянно меняется. Вот недавно номер два стал номером пять. Могут и лидера подвинуть. Лидер — он такой жандарм, всё контролирует.

Братский дуэт

— Перед выходом на сцену львы рычат. Что это значит?

— Ну что вы, это не рык! Это пение! Рычат они… как гавкают. А долгие раскатистые басы, что вы слышали, это пение.

— И какой у львов репертуар?

— Разнообразный. Прежде всего они разминают лёгкие. Львы же очень ленивые. Порой песня значит метку территории — чужой прайд не зайдёт! Иногда они все начинают петь и считают голоса — это как перекличка. Кроме того, низкие вибрации оздоравливают и омолаживают организм. Наши два брата, когда выходят в манеж, всегда поют. А уж если услышат свою музыку, когда не они в манеже, так и вовсе поют. И в этой песне слышится: «Как? Почему? Мы же там, на арене должны быть!»Наставить рога

-…Чтобы послушно взять голову Алексея в свою пасть… Признаться, этот уникальный номер, когда каждый из львов послушно берёт вашу голову в пасть, поражает. Слышала, кто-то из зрителей спросил: «А что будет, если во время этого трюка лев решит чихнуть?»

— К счастью, никто не чихал! — улыбается Алексей. — Первое время, года полтора, они выталкивали голову из пасти. У нас с Ольгой были пробитые виски. Львы часто попадали клыками в вену, и мы выступали с такими «рогами». Как-то прямо на представлении чувствую: по лицу текут струйки крови. А сейчас они привыкли. Вот недавно мы подали заявку на съёмку для «Первого канала» — чтобы наш номер официально признали единственным в мире.

— Как же научить зверя такому трюку?

— Обычно выбирают того, который сам даёт положить голову в пасть. Из семи наших львов пока это делают шесть. У нас все львы — универсалы. Идут на контакт и выполняют сложные трюки. А вот ручное животное никогда ни на что подобное не пойдёт. Если хищник гуляет на поводке и обедает в ресторане, как у Маргариты Назаровой , трюк он делать не будет, как не упрашивай.

— А со стороны кажется, что они совершенно ручные и просто тянутся поцеловаться с вами.

— Тянутся! Но это чисто наши с ними отношения. Если это попробует кто-то другой… Ха-ха-ха! Фотограф даже на кнопку нажать не успеет! Это хищник, у него семья, мы — члены семьи, а все остальные — корм!

Хищники на высоте

— Какими качествами нужны обладать при работе с хищниками? Есть у вас какой-то династический секрет?

— Я всегда старалась пробовать себя во многом, — рассказывает Ольга. — Хороший дрессировщик должен быть воздушным гимнастом, немного уметь жонглировать. Воздушная гимнастика, с которой начинала, — это хорошая возможность преодолеть страх. Она же дала мне возможность создать номер со шпагатом на спинах львов.

— Когда лев идёт по канатам и переступает через вас, когда он поднимается по лестнице, неспешно оглядывая публику, принюхивается — это так эффектно!

— Наш Тимон! Этот номер рождался долго. Льву сложно скоординировать лапы, не раз мне и мужу приходилось вручную их переставлять на канатах. В дикой природе он по деревьям не лазает, поэтому высоты боится. Но теперь он идёт смело и уверенно.

— Боится высоты? А как же номер на качелях под куполом цирка?

— Главное — научить льва не бояться подъёма на первые 15 сантиметров. Когда качели отрываются от пола, лев не чувствует опоры и пугается. Как только он перестал бояться, его можно поднять на любую высоту.