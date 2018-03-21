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Сын автора памятника Вахитову против переноса скульптуры
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Сын автора памятника Вахитову против переноса скульптуры 

Казанский Портал 7 часов назад
Фото: События
Григорий Орехов — сын Юрия Орехова, автора памятника Муллануру Вахитову — против переноса скульптуры.
«Когда создавался этот памятник, то неотъемлемой частью проекта было ландшафтное проектирование. Это лестничные марши, поднимающиеся к памятнику, это специально разбитый на зоны холм и так далее. Все это является архитектурным ансамблем, центром которого является памятник Вахитову», — заявил «Татар-информ» Григорий Орехов. По его словам, перенос памятника без согласования с авторами или их наследниками является нарушением авторских прав на архитектурно-ландшафтный проект.
Памятник собираются подвинуть из-за строительства торгового центра Escape. Орехов против этого соседства: «При такой яркой современной архитектуре памятник уходит на второй или даже на третий план и выглядит нелепо, перестает быть центром композиции, как это задумывалось авторами».
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