Сын автора памятника Вахитову против переноса скульптуры

Григорий Орехов — сын Юрия Орехова, автора памятника Муллануру Вахитову — против переноса скульптуры.

«Когда создавался этот памятник, то неотъемлемой частью проекта было ландшафтное проектирование. Это лестничные марши, поднимающиеся к памятнику, это специально разбитый на зоны холм и так далее. Все это является архитектурным ансамблем, центром которого является памятник Вахитову», — заявил «Татар-информ» Григорий Орехов. По его словам, перенос памятника без согласования с авторами или их наследниками является нарушением авторских прав на архитектурно-ландшафтный проект.

Памятник собираются подвинуть из-за строительства торгового центра Escape. Орехов против этого соседства: «При такой яркой современной архитектуре памятник уходит на второй или даже на третий план и выглядит нелепо, перестает быть центром композиции, как это задумывалось авторами».

Читайте также:

Торговый центр, который может подвинуть памятник Вахитову

Вахитовский холм в центре Казани застроят. Это точно